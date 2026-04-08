El programa poco conocido de la SBA que aplica para latinos en 2026: cómo acceder a contratos federales

Muchos dueños de pequeños negocios en Estados Unidos buscan tener contratos federales, pero no siempre conocen qué herramientas existen para entrar a ese mercado. Una de las más relevantes es el Programa de Desarrollo Empresarial 8(a) de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés), orientado a compañías controladas por personas en situación de desventaja social y económica.

Qué es el programa 8(a) de la SBA y cómo beneficia a latinos

Para los empresarios latinos, este esquema tiene una vía de acceso concreta: el gobierno federal presume que los hispanoamericanos integran un grupo socialmente desfavorecido a los fines de esta certificación. Eso no elimina todos los requisitos, pero sí simplifica una parte central del trámite.

Los participantes del programa pueden llegar a recibir contratos sin competencia de hasta 7 millones para manufactura y 4,5 millones para otros sectores Stock en canva

La certificación no otorga contratos de forma automática, aunque sí habilita ventajas para competir por compras públicas, recibir asistencia técnica y participar en mecanismos de contratación reservados para firmas admitidas en el programa.

De acuerdo con el sitio web de la SBA, el 8(a) está pensado para pequeñas empresas con experiencia operativa que buscan crecer mediante negocios con el Estado. La participación tiene una duración máxima de nueve años, divididos en una etapa de desarrollo de cuatro años y otra de transición de cinco.

Durante ese período, la compañía puede acceder a acompañamiento de especialistas, orientación para competir en licitaciones y posibilidades de vincularse con firmas de mayor trayectoria. También puede usar la certificación para presentarse a oportunidades reservadas dentro del sistema federal.

Uno de los beneficios más buscados es el acceso a contratos exclusivos o a adjudicaciones directas bajo ciertos montos. Según las reglas descriptas, el esquema contempla:

Contratos de fuente única de hasta US$7 millones para manufactura.

Hasta US$4,5 millones para otros rubros.

El programa destaca por brindar capacitación técnica y acceso preferencial a contratos federales para emprendedores con desventajas sociales y económicas Pixabay

Cuáles son los requisitos para aplicar al Programa de Desarrollo Empresarial

Para ingresar al programa, la compañía debe contar con los siguientes criterios:

Pequeña empresa : el negocio debe calificar como una pequeña firma según el código NAICS (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, por sus siglas en inglés) que corresponda a la actividad principal.

: el negocio debe calificar como una pequeña firma según el (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, por sus siglas en inglés) que corresponda a la actividad principal. Propiedad y control : debe ser propiedad de al menos el 51% y estar controlada de forma directa e incondicional por uno o más ciudadanos estadounidenses que sean social y económicamente desfavorecidos.

: debe ser propiedad de al menos el y estar controlada de forma directa e incondicional por uno o más ciudadanos estadounidenses que sean social y económicamente desfavorecidos. Gestión a tiempo completo : el negocio debe ser gestionado a tiempo completo por uno o más de estos individuos desfavorecidos, quienes deben ocupar el cargo más alto de la empresa y estar físicamente en EE.UU.

: el negocio debe ser gestionado a tiempo completo por uno o más de estos individuos desfavorecidos, quienes deben ocupar el cargo más alto de la empresa y estar físicamente en EE.UU. Desventaja social : se presume que los miembros de ciertos grupos, incluidos los hispanoamericanos, son socialmente desfavorecidos debido a prejuicios raciales, étnicos o sesgos culturales.

: se presume que los miembros de ciertos grupos, incluidos los hispanoamericanos, son socialmente desfavorecidos debido a prejuicios raciales, étnicos o sesgos culturales. Desventaja económica : los propietarios deben demostrar que su capacidad para competir está deteriorada debido a un capital y crédito limitados. Los límites financieros específicos son: patrimonio neto personal menor a US$850 mil e ingreso bruto ajustado promedio de los últimos tres años de US$400 mil o menos. Activos totales con un valor de US$6,5 millones o menos.

: los propietarios deben demostrar que su capacidad para competir está deteriorada debido a un capital y crédito limitados. Los límites financieros específicos son: patrimonio neto personal menor a e ingreso bruto ajustado promedio de los últimos tres años de o menos. Activos totales con un valor de o menos. Potencial de éxito : la empresa debe haber estado en funcionamiento y haber recibido contratos en su industria principal durante al menos dos años antes de la solicitud.

: la empresa debe haber estado en funcionamiento y haber recibido contratos en su industria principal durante al menos dos años antes de la solicitud. Idoneidad : tanto la compañía como sus directivos deben demostrar integridad comercial y no tener obligaciones financieras federales pendientes significativas, como impuestos no pagados.

: tanto la compañía como sus directivos deben demostrar integridad comercial y no tener obligaciones financieras federales pendientes significativas, como impuestos no pagados. Participación única: la elegibilidad es de una sola vez en la vida tanto para el individuo como para la empresa.

Las empresas certificadas tienen acceso exclusivo a contratos federales Foto de Radission US en Unsplash

Qué necesitan los latinos para aplicar al programa 8(a)

En el caso de los latinos, la desventaja social se presume. En términos prácticos, eso significa que no suelen tener que construir desde cero una prueba extensa sobre discriminación, como sí ocurre con personas fuera de los grupos reconocidos por la SBA.

De todos modos, esa presunción puede ser revisada. La agencia puede requerir que el solicitante acredite que se identifica y es identificado socialmente como integrante de ese grupo dentro de la sociedad estadounidense.

Otro punto clave es la ciudadanía estadounidense. Para entrar al programa no alcanza con residir en el país norteamericano o tener un negocio en marcha: la persona cuya situación sirve de base para la elegibilidad debe ser ciudadano de EE.UU.

Paso a paso: cómo solicitar la certificación 8(a)

Para aplicar al programa de la SBA se deben seguir los siguientes pasos:

El proceso comienza con la definición del NAICS principal, ya que ese código determina si la empresa encaja dentro de los parámetros de tamaño admitidos por la SBA .

. Después, el negocio debe estar registrado en SAM.gov , paso obligatorio para cualquier contratación federal.

, paso obligatorio para cualquier contratación federal. Luego, la solicitud se presenta en el sistema de certificaciones de la Administración de Pequeñas Empresas . Antes de enviar el expediente, conviene reunir declaraciones impositivas personales y comerciales, documentación financiera, antecedentes societarios y formularios vinculados con la historia del negocio.

. Antes de enviar el expediente, conviene reunir declaraciones impositivas personales y comerciales, documentación financiera, antecedentes societarios y formularios vinculados con la historia del negocio. Una vez presentada la aplicación, la SBA puede informar primero si el expediente está completo. Según la información dada, cuando la solicitud ya reúne toda la documentación, la agencia dispone de 90 días para emitir una decisión.

Además del acceso a contratos, el programa incluye herramientas para fortalecer la operación de la empresa. Entre ellas figuran la asistencia técnica, la capacitación comercial y la posibilidad de trabajar con un mentor o de integrar un acuerdo comercial con otra firma.

También incorpora apoyos complementarios, como redes de asesoría empresarial, servicios de desarrollo de negocios y alternativas de financiamiento para expandir operaciones o mejorar capacidad de ejecución.