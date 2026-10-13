Florida suspende multas y cargos por renovación fuera de plazo para conductores afectados por el huracán Isaías

Florida aprobó una orden de emergencia para el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés) en el marco de la emergencia por el paso del huracán Isaías. La disposición exime del pago de diversas tarifas estatales, penalizaciones por renovación fuera de plazo y acciones administrativas relacionadas a los conductores afectados por el fenómeno meteorológico.

En qué consiste la suspensión de multas y cargos por renovación fuera de plazo en Florida

Entre los trámites alcanzados por la orden se encuentran la renovación de licencias de conducir, la emisión de duplicados de documentos y el reemplazo de certificados de registro vehicular. Según la resolución gubernamental, los conductores afectados por el huracán Isaías podrán acceder a estas exenciones durante el período establecido por las autoridades.

La orden exime del cobro de multas y recargos a conductores que deben tramitar la actualización de sus documentos por el paso del huracán Imagen ilustrativa generada con IA

Además, la orden contempla la suspensión temporal de determinadas medidas administrativas relacionadas con el vencimiento de documentos vehiculares. Esta disposición busca evitar que los conductores afectados por el huracán enfrenten consecuencias administrativas por demoras en sus trámites.

A quiénes alcanza la medida dispuesta por las autoridades de Florida

La regulación ampara a los conductores y propietarios de vehículos residentes en las zonas bajo el estado de emergencia decretado por el gobernador Ron DeSantis. La cobertura abarca a los ciudadanos de los 27 condados de Florida incluidos en las órdenes ejecutivas 26-202 y 26-211.

El beneficio alcanza a los automovilistas que sufrieron interrupciones en sus trámites debido al paso del huracán Isaías. Las autoridades estatales priorizan la protección de los residentes en áreas de evacuación o zonas vulnerables al impacto del ciclón.

Para los transportistas comerciales que participan en tareas de emergencia, la orden establece exenciones de determinados requisitos de registro y límites de horas de servicio, bajo las condiciones previstas por la normativa.

El huracán Isaías tocó tierra en Florida como categoría 2 y se degradó a ciclón postropical ZoomEarth

Huracán Isaías en Florida: vientos de 105 mph, inundaciones y daños en el Panhandle

El huracán Isaías tocó tierra como categoría 2 cerca de Destin en la noche del 9 de octubre con vientos sostenidos de 105 mph. Este fenómeno meteorológico generó fuertes marejadas ciclónicas que alcanzaron 5,6 pies en Panama City, 4 pies en Destin y 2,73 pies en Pensacola.

Según The Weather Channel, las autoridades emitieron advertencias de vientos extremos para el Panhandle occidental tras registrarse ráfagas de hasta 117 mph en Oriole Beach. La fuerza de los vientos destruyó techos de viviendas y hoteles en Pensacola, además de colapsar estructuras de gasolineras y derribar árboles.

El ciclón ocasionó severas afectaciones en la infraestructura tras la caída de árboles sobre comercios en Fort Walton Beach y la volcadura de vehículos recreativos en las carreteras. En el sudeste de Jacksonville se registraron casi 16 pulgadas de lluvia durante cinco días, aunque parte de las precipitaciones ocurrieron antes de la llegada de Isaias.

Otras medidas de exención en Florida tras el huracán

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT, por sus siglas en inglés) complementó la medida con la suspensión de las restricciones de tamaño y peso para los vehículos comerciales de socorro. La disposición busca agilizar el transporte de combustible, alimentos, agua potable y maquinaria hacia las zonas con mayores afectaciones.

Por orden de DeSantis, el estado suspendió además el cobro de peajes en infraestructuras clave como el puente Mid-Bay, la vía Spence Parkway y el puente Garcon Point. Esta decisión facilita la evacuación rápida de los residentes y agiliza el tráfico en las rutas del noroeste estatal.

En el ámbito de la seguridad vial, la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) movilizó a más de 300 agentes de su fuerza de respuesta rápida. Los patrulleros escoltan camiones de combustible, asisten a los conductores en las rutas de evacuación y supervisan el tráfico en las arterias principales.

Huracán Isaias

Además, la FHP desplegó 14 especialistas con sistemas de aeronaves no tripuladas para realizar reconocimientos aéreos de la infraestructura vial antes y después del impacto. Las unidades de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal de Florida permanecen listas para prestar auxilio en las áreas anegadas.