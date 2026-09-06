Confirmado en Florida: qué se sabe del avión de Amazon que se incendió en el Aeropuerto de Miami

Un avión de carga de Amazon se despistó este domingo 6 de septiembre, cerca de las 14 horas de Florida, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), donde se registró un incendio y se suspendieron temporalmente las operaciones aéreas.

Avión de Amazon se salió de la pista en Miami

La aeronave había salido de San Juan, Puerto Rico y y fue identificada como un Boeing 767-300 de carga por la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, por sus siglas en inglés).

por la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, por sus siglas en inglés). El vuelo 7598 de Air Flight se salió de la pista luego de aterrizar en MIA, según indicó la FAA.

Un avión de carga de Amazon se despistó en el aeropuerto internacional de Miami: heridos y vuelos suspendidos

La agencia federal anunció que investigará el incidente y recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos directamente con sus aerolíneas.

Incendio y humo cerca del Aeropuerto Internacional de Miami

Equipos del Departamento de Bomberos de Miami-Dade acudieron a una zona aledaña a MIA tras recibir reportes de un avión incendiado, según informó Telemundo 51.

tras recibir reportes de un avión incendiado, según informó Telemundo 51. Videos de testigos mostraron una columna intensa de humo negro cerca de una pista y una aeronave con el logo de Amazon envuelta en llamas, de acuerdo con ese medio.

El incidente habría ocurrido cerca de Perimeter Road, al sur de South 3rd Street. Residentes de la zona reportaron haber escuchado lo que pareció una explosión antes de observar el humo.

Prime Air Flight 7598 overran Miami International Airport’s diagonal runway at approximately 2 p.m. today, leaving the aircraft disabled at the northwest end of the airport. All MIA runways and taxiways are currently closed, and a full ground stop is in effect. Passengers with… pic.twitter.com/3UICE7IF3L — Miami Int'l Airport (@iflymia) September 6, 2026

Las autoridades del Aeropuerto Internacional de Miami reportaron el incidente y aseguraron que habrá demoras por la suspensión total de operaciones en la pista.

“Todas las pistas y calles de rodaje del MIA se encuentran cerradas y se ha decretado una paralización total de las operaciones en tierra. Los pasajeros con vuelos programados para hoy deben consultar directamente con su aerolínea para obtener información actualizada sobre el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto”, comunicaron desde el MIA.

Un avión de carga de Amazon se despistó en el aeropuerto de Miami: impactó autos y hay heridos CHANDAN KHANNA - AFP

Lo que aún no se conoce del accidente con el avión de carga de Amazon en Miami

Al momento de los primeros reportes, las autoridades no habían confirmado si hubo personas heridas.

Tampoco se han difundido detalles oficiales sobre la causa del despiste, el alcance de los daños ni la duración de las restricciones operativas en MIA.

21 Air Flight 7598 overran the runway after landing at Miami International Airport around 2 p.m. local time on Sunday, Sept. 6. The Boeing 767-300 cargo aircraft departed from Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan, Puerto Rico. The FAA will investigate. Contact the… — The FAA ✈️ (@FAANews) September 6, 2026

Vuelos suspendidos en Miami: para tener en cuenta

Los pasajeros con vuelos programados desde o hacia el Aeropuerto Internacional de Miami deben revisar el estado de su itinerario antes de trasladarse a la terminal.

La FAA recomendó comunicarse con la aerolínea correspondiente para conocer posibles cambios, demoras o cancelaciones vinculadas con el incidente.