Confirmado: Florida estrena un nuevo documento desde el 1° de enero de 2027 y se podrá tramitar en el DMV

Florida implementará un nuevo programa a partir del 1° de enero de 2027 para facilitar las interacciones de tránsito entre personas con condiciones particulares y las fuerzas del orden público. La medida responde a la sanción del Capítulo 2026-147 de las leyes estatales, que crea la Sección 320.021.

Para quiénes aplica el nuevo documento para conducir en Florida

El programa establece la creación de los denominados sobres y tarjetas azules para personas con trastorno del espectro autista. Estos instrumentos permiten resguardar en un solo lugar la copia de la licencia de conducir, el registro del vehículo, el comprobante de seguro y la información de contacto de emergencia.

La nueva regla en Florida crea el denominado sobre azul y la tarjeta azul para personas con espectro autista Imagen ilustrativa generada con IA

Según el texto oficial, durante una interacción o control vehicular, el conductor o pasajero puede entregar el sobre o la tarjeta azul al oficial de policía. En ese sentido, el formato impreso facilita la comunicación directa entre el agente y el ciudadano para evitar malentendidos durante el procedimiento vial.

Asimismo, el documento brinda pautas a las autoridades sobre las conductas y reacciones de comunicación asociadas al trastorno del espectro autista. Esta herramienta busca reducir el estrés y la ansiedad de los involucrados en las intervenciones operativas en las carreteras del estado.

De igual forma, el material informativo ayuda a los oficiales a identificar rápidamente las necesidades de asistencia de cada persona. El sistema promueve intercambios seguros, ordenados y eficientes entre los agentes del orden público y los residentes de la comunidad.

Cómo tramitar el sobre azul para personas con trastorno del espectro autista

A partir del 1° de enero de 2027, las personas con trastorno del espectro autista podrán solicitar el sobre y la tarjeta azul o ambos insumos. Los interesados deberán realizar la solicitud formal ante el Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados (FLHSMV, por sus siglas en inglés) o en las oficinas del cobrador de impuestos de cada condado.

El trámite tendrá carácter voluntario y estará disponible para los conductores y usuarios elegibles en todas las sedes habilitadas en el territorio estatal.

El trámite tendrá carácter voluntario y estará disponible para los conductores y usuarios elegibles en todas las sedes habilitadas del FLHSMV Freepik

Los solicitantes no deberán abonar tasas ni cargos adicionales para acceder a este recurso. Las dependencias de la entidad estatal integrarán la expedición de estos sobres y tarjetas a sus trámites habituales de atención ciudadana.

Además, los padres o tutores legales de personas con el diagnóstico certificado podrán tramitar y retirar la documentación en representación de sus familiares. Las oficinas locales garantizarán el suministro continuo del material en todas las regiones del estado.

Medidas complementarias en el registro vehicular de Florida

La legislación estatal contempla también la Sección 320.02 de los Estatutos de Florida de 2026 para reforzar la seguridad vial. Esta disposición permite a los propietarios de automóviles indicar de manera voluntaria diagnósticos médicos específicos en la solicitud de registro vehicular.

Entre las condiciones que autoriza la ley, figuran el autismo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el síndrome de down y la diabetes. La norma abarca además la enfermedad de Alzheimer, la lesión cerebral traumática, el trastorno de estrés postraumático, la sordera y la ceguera.

Cómo realizar el cambio de título de auto según el DMV

El sistema informático del estado añade automáticamente la denominación “SAFE” en el registro oficial del vehículo cuando el propietario declara alguna de estas condiciones. La clave “SAFE” aparece en la base de datos policial sin revelar el diagnóstico médico específico ni datos personales confidenciales del conductor.

El mecanismo alerta a los oficiales sobre la presencia de un automovilista con necesidades especiales antes de aproximarse al vehículo. Por último, los titulares pueden añadir o remover la indicación “SAFE” de su registro en cualquier momento mediante un trámite sencillo.