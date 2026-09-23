Ya es oficial: Florida cambia la regla de placas desde el 1° de octubre y una ley avala su uso especial

Florida aplicará modificaciones regulatorias en el registro de vehículos y el uso de matrículas a partir del 1° de octubre de 2026. La ley del Senado 488 ajusta el marco legal sobre marcos decorativos, placas para personas con discapacidad y trámites de transporte en toda la jurisdicción estatal.

SB 488 en Florida: qué cambia para vehículos desde el 1° de octubre

La Ley del Senado 488 del Estado del Sol reúne una serie de reformas sobre el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados. El gobernador Ron DeSantis firmó la legislación el 21 de abril de 2026.

El gobernador Ron DeSantis firmó la ley de placas el 21 de abril de 2026 Oficina del gobernador de Florida

Según su texto de ley, la normativa actualiza la regulación de las placas vehiculares e introduce excepciones para los marcos protectores y bordes decorativos. Asimismo, modifica los procedimientos de solicitud de licencias especiales y los mecanismos de notificación por correo electrónico para los conductores.

La norma fija el 1° de octubre de 2026 como la fecha oficial de entrada en vigor de todas sus disposiciones en el territorio estatal. A partir de esa jornada, los propietarios de automóviles y las autoridades de tránsito aplicarán los nuevos criterios legales sobre el equipamiento de los vehículos.

Florida autoriza marcos de placas y modifica matrículas para personas con discapacidad

El reglamento autoriza los marcos o bordes decorativos alrededor de la placa vehicular en los automóviles. La norma exige únicamente que el marco no obstruya la visibilidad del número alfanumérico ni de la calcomanía de registro ubicada en la esquina superior derecha.

La ley beneficia además a los veteranos de guerra con discapacidad permanente mediante la reserva de su identificación alfanumérica única de matrícula. Estos conductores mantendrán su número especial de placa durante los procesos de reexpedición, renovación o transferencia a otro vehículo de su propiedad.

La nueva ley de Florida permite colocar artículos decorativos en las placas Imagen ilustrativa generada con IA

Adicionalmente, los ciudadanos con discapacidad podrán tramitar sus placas especiales ante el Departamento o los cobradores de impuestos de cada condado. Los funcionarios locales emitirán estas matrículas de manera inmediata a solicitud del interesado e incluirán el símbolo internacional de silla de ruedas o las letras DV.

SB 488: nuevo límite para reportar accidentes y cambios para transportistas

La Ley 488 eleva el umbral de daños materiales que obliga a reportar un accidente de tránsito ante las fuerzas del orden del estado. La norma exige la notificación policial inmediata solo cuando el perjuicio aparente en los vehículos o propiedades alcance o supere los 2000 dólares, en reemplazo del límite anterior de US$500.

En el sector de transporte de carga, la legislación sustituye el registro de transportistas de motor por un sistema de licencias obligatorias. Los operadores solicitarán las calcomanías del impuesto sobre el combustible y presentarán sus declaraciones impositivas a través de una plataforma electrónica oficial a partir del 1° de octubre.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

Por otra parte, la ley faculta a la autoridad estatal a emplear el correo electrónico como canal formal de notificación para los trámites vehiculares. El organismo enviará los avisos de renovación de registros y las resoluciones de suspensión de licencias de conducir a las direcciones digitales autorizadas por los usuarios.