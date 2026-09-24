Ley placas especiales en Florida: cuáles son válidas y para qué conductores y autos se puede aplicar

Los conductores de Florida se preparan para la entrada en vigor de una reestructuración normativa en materia de transporte. La ley, sancionada por el gobernador Ron DeSantis, regula las placas especiales y establece bajo qué criterios específicos podrán solicitarlas distintos grupos de ciudadanos a partir del 1° de octubre.

Conductores y autos habilitados para placas especiales en Florida

Entre los beneficiarios principales para las placas distintivas figuran los veteranos de guerra que acrediten un grado de discapacidad mediante la documentación oficial exigida.

Los veteranos con discapacidades mantendrán su combinación alfanumérica única al renovar, reexpedir o transferir su placa Imagen ilustrativa generada con IA

Para este segmento, el ordenamiento contempla que la chapa permanente mantenga un diseño tricolor representativo con los colores rojo, blanco y azul, similar a los símbolos nacionales de Estados Unidos.

Asimismo, los automovilistas o arrendatarios de vehículos de uso personal que califiquen para permisos permanentes de estacionamiento por movilidad reducida tendrán acceso a matrículas que incorporen el símbolo internacional del usuario en silla de ruedas o las letras indicativas correspondientes.

Otros cambios sobre placas que introduce la ley en Florida

Además de autorizar ciertos diseños, el nuevo marco legal reorganiza los procedimientos administrativos para la emisión de placas especiales y aclara las condiciones de circulación en las vías públicas de Florida.

Según consta en el texto de la legislación sobre transporte del estado, la norma moderniza los requisitos técnicos y operacionales para garantizar que la identificación de cada automóvil sea clara.

La nueva ley de Florida realiza cambios sobre las normas de las placas de vehículos Imagen ilustrativa generada con IA

Entre los puntos más destacados que introduce la norma se encuentran:

Conservación de código alfanumérico : los veteranos con discapacidades que posean una matrícula permanente mantendrán su combinación única al renovar, reexpedir o transferir la matrícula a otro vehículo de su propiedad.

: los veteranos con discapacidades que posean una matrícula permanente mantendrán su combinación única al renovar, reexpedir o transferir la matrícula a otro vehículo de su propiedad. Placa frontal opcional : se autoriza la expedición de una versión distintiva con las letras “DV” (Disabled Veteran) para ser colocada exclusivamente en la parte delantera de la unidad a solicitud del interesado.

: se autoriza la expedición de una versión distintiva con las letras “DV” (Disabled Veteran) para ser colocada exclusivamente en la parte delantera de la unidad a solicitud del interesado. Exención de dirección residencial: los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas que residan en el estado quedan exentos de presentar una dirección física de residencia permanente dentro de la jurisdicción.

Ley de placas: reglas de marcos y visibilidad de matrículas en Florida

La ley firmada por DeSantis marca una definición taxativa dentro del articulado legal, al eliminar interpretaciones ambiguas sobre qué accesorios están permitidos en los automóviles.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

La ley establece de forma explícita que la instalación de un marco protector o borde decorativo alrededor de la matrícula no representa una falta a la ley, siempre y cuando el dispositivo no interfiera con los elementos de identificación visual y electrónica.

Específicamente, el marco no puede tapar, alterar ni oscurecer:

El código alfanumérico principal.

principal. La calcomanía de validación del registro anual, la cual debe permanecer completamente visible en la esquina superior derecha del metal.

De lo contrario, cualquier elemento, spray reflector, recubrimiento sintético o pantalla protectora que afecte la legibilidad o dificulte el registro de imágenes por parte de las cámaras de control vial será considerado un dispositivo de ocultación ilegal.

Quienes infrinjan intencionadamente estas disposiciones incurrirán en un delito menor de segundo grado, sancionado conforme a los códigos penales estatales por la Patrulla de Carreteras de Florida y los organismos policiales locales.