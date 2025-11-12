Cuáles son las posibilidades de que vuelva a nevar en Florida este 2025, según la IA

Florida afrontó una tormenta invernal a fines de enero pasado, con especial incursión en la zona del Panhandle, que afectó a ciudades como Tallahasse y Pensacola. Este temporal atípico en el estado podría volver a producirse en 2025 y la inteligencia artificial (IA) estimó las posibilidades de que los habitantes del territorio vean nevar en lo que queda de año.

¿Volverá a nevar en Florida este 2025?: la respuesta de la IA

El temporal de nieve en Florida es un fenómeno muy poco común, debido a la altitud que presenta el territorio estadounidense y a su clima tropical. Según ChatGPT, las probabilidades de que vuelva a nevar en 2025 es muy baja, aunque no se puede descartar completamente, principalmente en regiones al norte.

En enero de 2025, Florida experimentó una tormenta invernal atípica que superó cifras récord Freepik

La inteligencia artificial advirtió que el fenómeno de nieve en Florida no es usual porque no se suelen presentar las condiciones de temperaturas suficientemente bajas, humedad y el sistema de tormenta adecuado.

Para las semanas que restan de 2025, la probabilidad de que vuelva a nevar en el Estado del Sol ronda el 5% en el centro y el sur del territorio, según la IA. En tanto, en la zona norte, como el Panhandle, las circunstancias climáticas pueden ser más propicias, pero siguen en niveles extremadamente bajos.

En Tallahassee, por ejemplo, se calculó que una nevada medible o visible ocurre alrededor de una vez cada 17 años.

Por qué es poco probable que nieve en Florida la última etapa de 2025

La IA resaltó que los meses que restan de 2025 presentan bajas probabilidades de nieve en Florida y que, a lo largo de la historia del estado, este tipo de clima se produjo entre el período de diciembre y febrero, con borrascas inusuales.

Según ChatGPT, los factores que influyen en las bajas probabilidades de nieve en el estado son:

El cambio climático y los patrones atmosféricos actuales tienden a hacer que masas de aire ártico profundas lleguen con menos frecuencia al sur de Estados Unidos. Así, se reducen las posibilidades de que se produzcan eventos poco comunes de nieve en regiones subtropicales.

El fenómeno de enero de 2025 no implicaría que se repita una nevada significativa en el territorio, dado que los eventos extremos muchas veces son únicos.

Dado que Florida presenta un clima tropical, la nevada de enero fue un temporal inusual Freepik

Pronóstico de noviembre y diciembre de 2025 en Florida

La segunda semana de noviembre fue protagonizada por la llegada de una masa de aire ártico proveniente de Canadá que avanza hacia el sur y afecta a gran parte de Estados Unidos, incluido el Estado del Sol. En Florida, pueden experimentarse temperaturas inusualmente bajas para esta época del año.

Cuál es el pronóstico para noviembre y diciembre de 2025 en Florida Freepik

El Centro de Predicción Climática del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó que el período de invierno en Florida presentará temperaturas por encima de lo normal en el suroeste y el centro-oeste del estado.

En tanto, sobre las próximas semanas arrojó: