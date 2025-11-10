Qué se espera de la nueva ola de frío en Florida y a cuánto bajará la temperatura de Tampa a Fort Myers y Orlando

Un nuevo frente frío llega a Orlando y al centro de Florida este 10 de noviembre. Las temperaturas caerán en picada hasta los 30 grados Fahrenheit (entre -1° y -4° centígrados) y los vientos aumentarán a 25-30 mph.

Así será la ola de frío en Florida

En Orlando, la mañana del lunes inició con 70 grados Fahrenheit (21.1 °C). En la tarde, disminuyó hasta los 60 °F (15.5 °C) y para el final del día se prevé una caída de hasta 30° F, según consignó Fox News.

En la noche del 10 de noviembre, se prevé un descenso de temperaturas de hasta 30° F (entre -1° y -4° C) X/@NWSMiami

Las zonas más afectadas por la ola de frío son el condado de Marion (Ocala) y el norte del condado de Sumter (The Villages). En estas zonas, las temperaturas podrían descender hasta o por debajo del punto de congelación.

En Fort Myers y Tampa, las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, entre los 60.8 °F (16 °C) y 64.4 °F (18°C). No obstante, en la noche disminuirán hasta los 41°F (5°C).

Con respecto al resto del estado, se prevén estas temperaturas:

Crestview : 27 grados Fahrenheit (-3°C).

: 27 grados Fahrenheit (-3°C). Tallahassee : 28 grados Fahrenheit (-2°C).

: 28 grados Fahrenheit (-2°C). Lake City : 28 grados Fahrenheit (-2°C).

: 28 grados Fahrenheit (-2°C). Jacksonville : 32 grados Fahrenheit (0°C).

: 32 grados Fahrenheit (0°C). Crystal River : 32 grados Fahrenheit (0°C).

: 32 grados Fahrenheit (0°C). Sebring : 41 grados Fahrenheit (5°C).

: 41 grados Fahrenheit (5°C). Vero Beach : 48 grados Fahrenheit (9°C).

: 48 grados Fahrenheit (9°C). Cape Coral : 43 grados Fahrenheit (6°C).

: 43 grados Fahrenheit (6°C). Naples : 48 grados Fahrenheit (9°C).

: 48 grados Fahrenheit (9°C). Jupiter : 54 grados Fahrenheit (12°C).

: 54 grados Fahrenheit (12°C). Miami: 55 grados Fahrenheit (13°C).

Cuánto tiempo durará la ola de frío y la recomendación de los meteorólogos

Por el momento, la ola de frío disminuirá durante el resto de la semana. El próximo 12 de noviembre, el clima se mantendrá fresco con 30 y 40 grados Fahrenheit (entre -1 y 4 grados Celsius). Sin embargo, subirá antes hasta los 60 y 70 grados Fahrenheit (entre 20 y 22 grados Celsius).

El NWS advirtió sobre posibles peligros marinos y costeros durante la ola de frío X/@NWS

Se prevé que el área de Orlando rompa dos récords de temperatura diarios el 11 de noviembre. Por tanto, el NWS presentó una alerta por posibles condiciones peligrosas para la navegación y las playas en estas zonas:

Aviso para embarcaciones menores

En vigor desde el 10 de noviembre hasta la noche del martes en las aguas del Golfo de Collier.

En vigor desde la 13 hs del 10 de noviembre hasta el martes por la tarde para el lago Okeechobee.

En vigor desde el 10 de noviembre hasta el miércoles por la mañana para las aguas de Palm Beach, Broward y Miami-Dade.

Aviso de oleaje fuerte

En vigor desde la 1 hs del 10 de noviembre hasta las 19 hs del martes para Palm Beach.

La advertencia de un meteorólogo sobre el clima de Florida

De acuerdo con el meteorólogo Jeff Berardelli, Florida será el estado más afectado por la nueva ola de frío. Asimismo, advirtió que el día con las temperaturas más bajas será el 11 de noviembre.

“¡No, no te engañan los ojos! La ola de frío de la próxima semana será casi histórica para principios de noviembre. Los modelos son muy optimistas y, si aciertan, podríamos igualar o superar récords de hace unos 100 años. ¡Enciende la chimenea! ¿No tienes una? Tienes una semana para conseguirla“, advirtió desde su cuenta de X.