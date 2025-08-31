El sorpresivo pronóstico del Old Farmer’s Almanac sobre el invierno en Florida: ¿volverá a nevar?

El clima de Florida suele asociarse con temperaturas agradables y la ausencia de frío extremo, pero el histórico Old Farmer’s Almanac lanzó un pronóstico que rompe con esa percepción. El informe correspondiente a la temporada 2025-2026 anticipó que el Estado Soleado vivirá un invierno boreal más fresco y húmedo de lo habitual, con la posibilidad de eventos tropicales incluso en noviembre.

El panorama específico para Florida

En lo que respecta a Florida, el pronóstico del Old Farmer’s Almanac fue contundente: afrontará un invierno más frío y húmedo de lo que la población está acostumbrada.

Florida aparece destacada junto con el sudeste, los Apalaches y el valle de Ohio como una de las áreas donde se espera un invierno "más riguroso de lo común" almanac.com

Los datos que se publicaron destacan lo siguiente:

Temperaturas : estarán por debajo de lo normal en gran parte del territorio, lo que implicará que ciudades como Jacksonville, Miami, Orlando y Tampa experimenten un descenso marcado frente a años anteriores.

: estarán en gran parte del territorio, lo que implicará que ciudades como Jacksonville, Miami, Orlando y Tampa experimenten un descenso marcado frente a años anteriores. Períodos más fríos : se concentrarán entre mediados y finales de diciembre y durante buena parte de enero , un lapso que históricamente coincide con las fiestas y con el regreso a clases tras las vacaciones de invierno.

: se concentrarán , un lapso que históricamente coincide con las fiestas y con el regreso a clases tras las vacaciones de invierno. Precipitaciones : el pronóstico advierte que la lluvia superará la media , lo que podría provocar inundaciones menores y complicaciones urbanas por exceso de agua.

: el pronóstico advierte que , lo que podría provocar inundaciones menores y complicaciones urbanas por exceso de agua. Actividad tropical: el informe aconseja no descartar la formación de una depresión tropical en noviembre, lo que aumenta el nivel de alerta en una región vulnerable a tormentas de gran intensidad.

Un invierno “más salvaje” de lo esperado

En su resumen nacional, el Old Farmer’s Almanac señaló que la mayor parte del territorio de Estados Unidos enfrentará temperaturas normales o apenas más suaves, aunque con “bolsillos” de frío intenso. Entre esas zonas figura Florida, que aparece destacada junto con el sudeste, los Apalaches y el valle de Ohio como áreas donde se espera un invierno más riguroso de lo común.

Mientras la mayoría de EE.UU. tendrá un escenario más seco con períodos prolongados sin lluvias, Florida será una excepción junto con el área intermontañosa y el desierto suroeste Luis Santana - Tampa Bay Times

De acuerdo con el informe, las principales tendencias para el conjunto del país norteamericano se presentan de la siguiente forma:

Temperaturas : valores dentro de lo normal o levemente más templados en la mayoría de las regiones, excepto en los Apalaches, el sudeste, Florida y el valle de Ohio , donde predominará el frío superior al promedio.

: valores en la mayoría de las regiones, , donde predominará el frío superior al promedio. Precipitaciones : un escenario más seco en general , con períodos prolongados, sin lluvias. La excepción estará en Florida , el área intermontañosa y el desierto suroeste, que recibirán más agua de lo usual .

: un escenario , con períodos prolongados, sin lluvias. La excepción estará en , el área intermontañosa y el desierto suroeste, que . Nieve: acumulaciones dentro o por debajo de lo normal en la mayoría de los estados, aunque con mayores registros en las Carolinas, los Apalaches del sur, el este del valle de Ohio, las Rocallosas meridionales y parte del suroeste desértico.

El propio informe subrayó que “suave” es un término relativo y que, pese a los pronósticos de marcas térmicas más benignas en varias regiones, se trata todavía de una estación que exige preparación y vestimenta adecuada.

Lo que pasará en otras regiones de Estados Unidos

Si bien Florida se llevará la atención por la magnitud de los cambios previstos, el panorama de Estados Unidos será diverso y contrastante. La publicación detalla, región por región, cómo se configurará el invierno.

El informe subraya que "suave" es un término relativo y que, pese a los pronósticos de temperaturas más benignas en varias regiones, el invierno aún exige preparación adecuada Jeff Roberson - AP