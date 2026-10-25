Cuándo es el cambio de hora en Florida y cómo afectará a las Midterms 2026

El cambio de hora en Florida se realizará el domingo 1° de noviembre, cuando los relojes retrocedan 60 minutos por el final del horario de verano en Estados Unidos. La modificación ocurrirá dos días antes de las elecciones de medio término (midterms 2026), previstas para el martes 3 de noviembre, y alcanzará a las dos zonas horarias del estado.

¿Cuándo cambia la hora en Florida antes de las midterms 2026?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés), el horario de verano estadounidense finalizará el domingo 1° de noviembre, a las 2 hs de la madrugada (horario local).

Las Midterms 2026 se celebrarán el martes 3 de noviembre, después de la modificación horaria Magnific

En ese momento, los relojes deberán retroceder hasta la 1 hs. Por eso, esa madrugada tendrá una hora más. La fecha responde a las reglas federales vigentes desde 2007, que establecen el primer domingo de noviembre como finalización del horario de verano (daylight saving time).

Tras el ajuste, la distribución de la luz natural cambiará de acuerdo con la hora oficial:

Amanecer: se producirá aproximadamente una hora antes según los relojes.

se producirá aproximadamente una hora antes según los relojes. Atardecer: también llegará cerca de 60 minutos más temprano.

¿Cómo afecta el cambio de hora en Florida a las midterms 2026?

El Departamento de Estado de Florida establece el martes 3 de noviembre como fecha de las elecciones generales. Los centros de votación permanecerán abiertos desde las 7 hasta las 19 hs (hora local). Para entonces, el estado ya habrá regresado al horario estándar, tras el ajuste del domingo anterior.

El cambio de hora no modifica la fecha de los comicios ni las reglas electorales. Sin embargo, los votantes deberán tener en cuenta la nueva hora oficial para organizar sus actividades y acudir a los centros de votación.

El calendario electoral de Florida establece el período obligatorio de votación anticipada entre el 24 y el 31 de octubre. Algunos condados pueden habilitar jornadas adicionales, por lo que las autoridades recomiendan consultar las fechas y horarios publicados por el supervisor electoral correspondiente.

En las elecciones de 2026, se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado estadounidense. En Florida, la jornada también incluirá elecciones estatales, entre ellas la de gobernador, de acuerdo con el calendario de renovación de cargos.

¿Qué zonas de Florida deberán atrasar sus relojes?

Florida se divide entre dos husos horarios. El cambio del 1° de noviembre afectará a ambos, aunque se mantendrá la diferencia de una hora entre las regiones. De acuerdo con Time and Date, la distribución es la siguiente:

Horario del Este (Eastern Time): corresponde a ciudades como Miami y Orlando. Los relojes pasarán del horario de verano EDT (UTC-4) al estándar EST (UTC-5).

corresponde a ciudades como Miami y Orlando. Los relojes pasarán del horario de verano EDT (UTC-4) al estándar EST (UTC-5). Horario Central (Central Time): comprende sectores del noroeste del estado, como Pensacola. La transición será de CDT (UTC-5) a CST (UTC-6).

En el noroeste de Florida, 10 condados utilizan total o parcialmente el horario central. El condado de Gulf presenta una particularidad, ya que se encuentra dividido entre ambas zonas horarias.

Miami y Orlando utilizarán el horario estándar del Este, mientras que Pensacola permanecerá bajo el horario Central Imagen ilustrativa generada con IA

¿Por qué Florida debe cambiar la hora pese a su ley sobre el horario de verano?

El debate sobre los cambios de hora tiene un antecedente legislativo en Florida. En 2018, el estado aprobó la denominada Sunshine Protection Act, una ley que contempla la adopción del horario de verano durante todo el año.

Sin embargo, su aplicación depende de una modificación de la normativa federal. Por ese motivo, Florida continúa sujeta al calendario nacional de cambios de horarios.

El 14 de julio, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, por 308 votos a favor y 117 en contra, una propuesta para establecer de manera permanente el horario de verano, según informó Associated Press.

La iniciativa, identificada como H.R. 139 y denominada Sunshine Protection Act of 2025, fue remitida al Senado el 15 de julio y quedó bajo consideración de la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte, de acuerdo con los registros oficiales de GovInfo.

El proyecto todavía necesita la aprobación del Senado y la promulgación presidencial para convertirse en ley. Mientras no se complete ese proceso, continúan vigentes las disposiciones federales actuales.