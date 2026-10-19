¿Adiós Greg Abbott? Quién va ganando las elecciones para la gobernación de Texas entre demócratas y republicanos

Greg Abbott busca un cuarto mandato consecutivo como gobernador de Texas, pero enfrenta una contienda competitiva frente a la demócrata Gina Hinojosa. Una encuesta de la Universidad de Houston registró una ventaja de 16 puntos para la legisladora estatal entre los votantes probables del condado de Harris. Sin embargo, las mediciones estatales muestran diferencias mucho menores y no señalan un líder indiscutido antes de las elecciones de noviembre.

Qué dicen las encuestas sobre Greg Abbott y Gina Hinojosa

El sondeo de la Escuela de Asuntos Públicos Hobby de la Universidad de Houston, publicado el 13 de octubre por Houston Public Media, consultó a 2750 votantes probables del condado de Harris.

Según los resultados difundidos, el 56% apoya a Hinojosa, frente al 40% que respalda a Abbott. El candidato libertario Pat Dixon obtuvo un 2%, mientras que otro 2% permanecía indeciso.

La ventaja demócrata también aparece entre los votantes afroamericanos y latinos del condado, mientras que Abbott conserva una diferencia favorable de seis puntos entre los votantes blancos. Hinojosa también lidera entre los menores de 55 años, de acuerdo con el mismo estudio.

De acuerdo con Houston Public Media, el resultado no significa que la demócrata lidere en todo Texas. “Harris County es un territorio favorable a los demócratas, pero las preferencias de sus votantes no representan necesariamente las del conjunto del estado”, remarcaron los expertos.

Quién va ganando en Texas según las encuestas estatales

Los sondeos estatales publicados en octubre muestran una competencia mucho más ajustada. Una encuesta de CBS/YouGov, realizada a 1343 personas entre el 8 y el 16 de octubre, ubicó a Abbott por delante de Hinojosa por 52% contra 48%, con un margen de error de 3,5 puntos porcentuales.

La diferencia está cerca del margen de error, por lo que el resultado no permite anticipar quién ganará.

En cambio, una encuesta de la Universidad de Texas en Austin y el Texas Politics Project, realizada entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre, dio una ventaja de un punto a Hinojosa, de 49% frente al 48% de Abbott entre 861 votantes probables. Esa diferencia también está dentro del margen de error del estudio.

Otro sondeo , realizado por The New York Times y Siena College, ubicó a la demócrata tres puntos por encima del gobernador, con 49% frente al 46%, entre 615 votantes.

, realizado por The New York Times y Siena College, ubicó a la demócrata tres puntos por encima del gobernador, con entre 615 votantes. El margen de error informado para esa encuesta fue de 4,2 puntos porcentuales, por lo que tampoco permite establecer una ventaja concluyente.

Los resultados pueden consultarse en el seguimiento de encuestas electorales del Texas Politics Project, que reúne estudios públicos de distintas encuestadoras.

Hinojosa ponderó su crecimiento entre votantes independientes de Texas Fotomontaje realizado con IA (X de Hinojosa, X de Abbott)

Abbott aparece al frente en algunos sondeos, mientras que Hinojosa lidera en otros. Ninguna de estas encuestas, por sí sola, permite dar por definida la elección estatal.

Cuándo son las elecciones para gobernador de Texas en 2026

Los votantes de Texas elegirán gobernador el martes 3 de noviembre de 2026. La votación anticipada comienza este lunes 19 de octubre y se extiende hasta el viernes 30 de octubre, según el calendario oficial de la Secretaría de Estado de Texas.

Además de la gobernación, los texanos votarán por cargos federales y estatales, entre ellos un senador de Estados Unidos, los 38 representantes del estado en la Cámara Baja y distintos puestos ejecutivos, como vicegobernador, fiscal general, contralor y comisionados estatales.

Los sondeos estatales más recientes muestran una contienda mucho más reñida Jenny Kane - AP

También se elegirán legisladores de Texas, integrantes de la Junta Estatal de Educación y jueces, además de autoridades locales según el distrito de cada votante.

La lista completa de cargos en disputa puede consultarse en la guía electoral de la Secretaría de Estado de Texas.