De “Doralzuela” a “Doralghost”: las redadas del ICE en Florida dejan comercios vacíos ante el miedo de los migrantes

La ciudad de Doral, en Florida, caracterizada por una importante comunidad venezolana que dio pie al sobrenombre de “Doralzuela”, enfrenta un cambio social y económico debido a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La intensificación de las operaciones provocó que la localidad comience a ser llamada por algunos residentes como “Doralghost” debido a las calles semivacías, comercios sin clientes y un temor extendido entre los vecinos inmigrantes.

Las redadas del ICE en Florida que dejan comercios vacíos y temor entre inmigrantes

La actividad económica local en Doral se vio gravemente perjudicada por la notable disminución de clientes en los establecimientos comerciales. Diversos comerciantes de la zona reportaron caídas de hasta el 80% en sus ventas, con pérdidas que superan el 50%.

A causa de las redadas migratorias del ICE, comerciantes de Doral, en Florida, registraron pérdidas que alcanzan hasta un 80% Imagen ilustrativa generada con IA

La falta de flujo de personas obligó a tomar medidas drásticas en el sector comercial, y al menos un establecimiento gastronómico anunció una pausa temporal en sus servicios, según informó Heraldo.

Además, comerciantes consultados por CBS News Miami atribuyeron a la presencia de agentes migratorios una reducción de clientes y, en algunos casos, reportaron caídas de hasta un 70% en las ventas.

Las operaciones y detenciones migratorias también alteraron la dinámica diaria de las familias en la comunidad. De acuerdo con denuncias de activistas locales, el temor a ser interceptados por las autoridades llevó a que numerosas personas eviten salir a la calle.

La preocupación afecta aspectos fundamentales de la vida familiar, al punto de que algunas personas requieren asistencia de terceros para transportar a sus hijos a las escuelas.

El momento en que ICE se lleva detenido a un hombre en Florida

Redadas del ICE en Doral: los cambios políticos que impulsaron

El aumento de operaciones se da en medio de un cambio interno de políticas. A finales de septiembre, la alcaldesa Christi Fraga afirmó que la ciudad avanzó con el convenio 287(g) ante posibles sanciones estatales tras la advertencia del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

“Nuestra policía no ha colaborado con el ICE en ninguna redada”, aseguró la alcaldesa entonces.

La funcionaria explicó que envió una carta al fiscal general de Florida para solicitar una aclaración sobre las obligaciones legales de la ciudad. También señaló que esperaría la respuesta antes de definir sus próximos pasos.

Respecto al impacto económico, Fraga afirmó que el gobierno municipal no controla las operaciones federales ni puede impedir que el ICE aplique las leyes migratorias. En esa línea, sostuvo que las agencias federales no informan previamente a la ciudad cuándo realizarán operativos.

Ante el aumento de redadas del ICE, algunas familias migrantes señalaron que requieren asistencia de terceros para transportar a sus hijos a las escuelas ICE

Elecciones 2026 en Florida: qué dicen las encuestas sobre Trump y el voto latino

El ambiente de tensión migratoria genera debate y reconfigura el escenario político local a pocas semanas de las elecciones de medio término. A pesar de que Donald Trump se impuso en todos los precintos electorales de Doral en 2024, una parte de sus antiguos simpatizantes comenzó a cuestionar sus políticas en materia migratoria.

Este panorama se refleja en gran parte del Estado del Sol. Un sondeo elaborado por NBC News reveló que el 69% de los votantes latinos registrados desaprueba la gestión de Trump. Asimismo, los demócratas mantienen una ventaja de 59% a 35% en la preferencia para el control del Congreso.

“Los resultados indican un notable retroceso en el apoyo republicano de los votantes latinos y auguran problemas para los candidatos republicanos en las elecciones de mitad de mandato”, analizó la encuestadora demócrata Aileen Cardona-Arroyo, de Hart Research Associates.

Por su parte, la encuesta de N+ Univision/YouGov señaló que el 55% de los votantes hispanos en Florida considera que las medidas de control migratorio fueron “demasiado lejos”. En este escenario, el 41% de los votantes latinos encuestados teme que ellos mismos o alguna persona cercana puedan ser detenidos o afectados por los operativos.

Una encuesta de UnidosUS/BSP Research, publicada en mayo de 2026, reveló que el 20% de los latinos de Florida que habían votado por Trump en 2024 no repetiría su elección. Entre los principales factores que influyeron en la opinión de los encuestados sobre el presidente figuraron el costo de vida (45%) y los operativos migratorios en ciudades estadounidenses (30%).