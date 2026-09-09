Detenciones del ICE y el pedido del concejal venezolano de Doral: “Es inhumano e incorrecto”

El concejal de la ciudad de Doral, Rafael Pineyro, emitió un mensaje formal hacia la comunidad para fijar su posición frente a las operaciones de control migratorio. El funcionario municipal expresó su rechazo a las detenciones que realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la jurisdicción de Florida.

Qué dijo Rafael Pineyro sobre las detenciones del ICE en Doral

El concejal republicano calificó las acciones de control migratorio como un “exceso” para los residentes que cumplen las leyes locales. “Es algo inhumano, es incorrecto, ya que están atacando a familias, personas trabajadoras, personas que están haciendo lo correcto y que están en un proceso migratorio”, expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El pedido del venezolano Rafael Pineyro sobre las detenciones del ICE

Sin embargo, el dirigente estableció una distinción de esas personas con respecto a aquellos individuos que enfrentan órdenes judiciales de expulsión. Sobre este punto específico, Pineyro declaró: “Aquellos que tengan orden de deportación o hayan cometido algún delito, no merecen estar acá y creo que todos estamos de acuerdo en ese punto”.

No obstante, el republicano sostuvo que la presencia de las patrullas federales altera la rutina comercial y educativa de la zona residencial. A su juicio, las detenciones por parte del ICE afectan la economía de las empresas locales, la calidad de vida de las familias y la asistencia normal a los centros de enseñanza del municipio.

Quién es Rafael Pineyro, el concejal venezolano de Doral

Pineyro nació en Caracas, Venezuela, y emigró a Estados Unidos a los 15 años junto con sus familiares. Completó sus estudios secundarios en la escuela Miami Coral Park Senior High School, donde obtuvo la beca académica Take Stock.

Según el portal oficial del Concejo de la Doral, su formación universitaria comprende un grado asociado en Artes por el Miami Dade College, una licenciatura en Administración Pública por la Universidad Internacional de Florida y una maestría en Psicología por la Universidad Lipscomb. En el ámbito laboral, el funcionario prestó servicios durante cinco años en el Departamento de Parques y Recreación del Condado de Miami-Dade.

Asimismo, el dirigente se desempeñó como gestor de casos en el Tribunal de Menores del Condado de Williamson. Según Doral Family Journal, allí trabajaba directamente con familias con hijos que consumían drogas o alcohol.

Antes de ejercer sus cargos de funcionario público en Doral, Rafael Pineyro trabajó en el condado de Williamson en casos de menores con problemas de adiccciones Instagram Rafael Pineyro

Por otro lado, en 2014, la alcaldía de Doral designó a Pineyro como jefe de Gabinete municipal, cargo que desempeñó antes de ingresar al sector privado en 2018.

Actualmente, el venezolano es concejal en el gobierno municipal de Doral. En su gestión diaria, el servidor público impulsa iniciativas comunitarias enfocadas en asistencia alimentaria, apertura de comercios y respaldo a personas con necesidades especiales.

El reporte de Pineyro al Congreso por las detenciones del ICE en Doral

Como parte de sus acciones institucionales, según explicó en el video, el concejal despachó cartas explicativas dirigidas a los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. También envió la documentación a los senadores de Florida Rick Scott y Ashley Moody.

El funcionario contó que el expediente enviado a los despachos de Washington contiene un informe elaborado junto a un grupo de abogados de inmigración. Ese reporte detalla los impactos sociales y económicos que provocan los arrestos federales dentro de la ciudad.

Rafael Pineyro cuestionó las detenciones del ICE en Doral Yuki Iwamura - FR171758 AP

Finalmente, el funcionario instó a los vecinos y comerciantes a enviar comunicaciones a los legisladores en el Congreso. En ese marco, reafirmó su compromiso de mantener las gestiones gubernamentales para promover un cambio efectivo en la estrategia de seguridad.