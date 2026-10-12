Confirmado en Florida: el fondo para familias afectadas por detenciones migratorias que cubre hasta el alquiler

En un contexto de mayor control migratorio en Doral, Florida, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac, por sus siglas en inglés) creó junto con un activista un fondo para familias inmigrantes afectadas por las detenciones. El programa otorga subvenciones de hasta 1000 dólares para cubrir gastos urgentes de subsistencia, como alquiler y servicios públicos, alimentos, medicamentos y productos infantiles esenciales.

El fondo para familias afectadas por detenciones migratorias en Florida

En medio de las detenciones migratorias que experimenta el área de Doral, el activista Carlos Eduardo Espina y Lulac se aliaron para crear el Fondo de Emergencia Familiar de Doral (Doral Family Emergency Fund).

Las familias deben demostrar que el sostén económico del hogar fue detenido en un control migratorio Fotomontaje realizado con IA

Según la organización, cada dólar se destina a ayuda de emergencia directa para familias de la zona que perdieron a un padre, un cabeza de familia o el principal sostén económico debido a las medidas de control migratorio.

“Las recientes redadas migratorias en Doral están devastando a la comunidad. Familias enteras se separan en cuestión de minutos, ya que quienes sustentan al hogar e incluso aquellos con casos de asilo pendientes son detenidos repentinamente”, escribió la organización en el portal oficial de la iniciativa. El dinero recaudado se utiliza para las siguientes necesidades concretas:

Comestibles y alimentos.

Alquiler y servicios públicos : para que ninguna familia sea desalojada mientras un caso está pendiente.

: para que ninguna familia sea desalojada mientras un caso está pendiente. Cuidado de los niños : para que el progenitor que queda pueda seguir trabajando.

: para que el progenitor que queda pueda seguir trabajando. Elementos esenciales: incluyen pañales, leche de fórmula, medicamentos y material escolar.

Las familias migrantes pueden recibir subvenciones de hasta US$1000 mediante el fondo creado en Doral, Florida Freepik

Cómo funciona el fondo creado en Doral para familias migrantes

Para administrar el dinero del fondo, las familias solicitan la ayuda directamente a través de Lulac y deben demostrar que un miembro de su hogar ha sido detenido o deportado y que, como consecuencia de las medidas migratorias, sufren dificultades económicas. Cada solicitud se revisa y la ayuda se otorga con carácter de urgencia. Son tres pasos los que se llevan a cabo:

Aplicación : el peticionario completa la solicitud con los datos de su hogar y lo que le sucedió a su familiar. Si tiene documentos, debe cargarlos al sistema.

: el peticionario completa la solicitud con los datos de su hogar y lo que le sucedió a su familiar. Si tiene documentos, debe cargarlos al sistema. Revisión : Lulac revisa todas las solicitudes en un plazo de cinco días. El personal se pondrá en contacto con el solicitante por correo electrónico si se necesita algo más.

: Lulac revisa todas las solicitudes en un plazo de cinco días. El personal se pondrá en contacto con el solicitante por correo electrónico si se necesita algo más. Pago: las subvenciones aprobadas se abonan en casos de emergencia para cubrir necesidades esenciales.

“No se puede detener una deportación con una donación. Pero sí se puede asegurar que una niña de siete años en Doral pueda cenar esta noche, dormir en su propia cama este mes y tener una madre que pueda ir a trabajar mañana”, señalaron desde la organización.

Los fondos no se destinan a representación legal ni al pago de fianzas. Asimismo, el financiamiento está limitado a US$1000 y es solo para necesidades esenciales.

El momento en que ICE se lleva detenido a un hombre en Florida

Cómo presentar una solicitud para el fondo para familias migrantes

Para aplicar y obtener la asistencia financiera ofrecida por Lulac, los peticionarios deben ingresar al sitio web oficial y completar un formulario, que incluye los siguientes datos:

Información personal: nombre completo, correo electrónico, etc.

Residencia: dirección postal, ciudad, comprobante de domicilio e información sobre el tiempo en que lo habita.

Hogar: personas que viven en la familia, cantidad de menores, edad e ingresos mensuales antes de la detención.

Datos sobre el familiar detenido: nombre, relación, fecha de detención, centro de detención, etc.

Caso legal: nombre del abogado, información de contacto, número de caso, etc.

Necesidades de la familia: si el dinero va a ser para alquiler, alimentos, etc., y detalles del importe solicitado.

Documentos: identificación, comprobante de residencia, factura y documentación de detención o deportación.

Luego, el usuario debe firmar con su nombre completo y agregar información adicional si lo desea. Al enviar el formulario, la organización se pondrá en contacto con el solicitante si este cumple los requisitos. No obstante, si la persona no cuenta con todos estos datos a mano, el formulario permite enviar la solicitud aunque falte documentación.