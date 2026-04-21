Demócratas, en crisis: quién es Sheila Cherfilus-McCormick, la representante de Florida que renunció al Congreso

La congresista demócrata de Florida, Sheila Cherfilus-McCormick, anunció su renuncia a la banca de la Cámara de Representantes de EE.UU. La decisión se produce horas antes de enfrentar una decisión de la Comisión de Ética de la Cámara por uso indebido de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

Quién es Sheila Cherfilus-McCormick, la demócrata que renunció al Congreso

McCormick nació en Brooklyn, condado de King, Nueva York, el 25 de enero de 1979. Se graduó de Chaminade-Madonna College Preparatory, en 1997 y luego obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno en la Universidad de Howard, según consignó su biografía oficial del Congreso.

Sheila Cherfilus-McCormick, representante por Florida en el Congreso, renunció a su banca este martes 21 de abril de 2026 X/@CongresswomanSC

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