Demócratas, en crisis: quién es Sheila Cherfilus-McCormick, la representante de Florida que renunció al Congreso
El anuncio llega minutos antes de que el Comité de Ética considerara su expulsión debido a los señalamientos de robo de fondos federales
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La congresista demócrata de Florida, Sheila Cherfilus-McCormick, anunció su renuncia a la banca de la Cámara de Representantes de EE.UU. La decisión se produce horas antes de enfrentar una decisión de la Comisión de Ética de la Cámara por uso indebido de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
Quién es Sheila Cherfilus-McCormick, la demócrata que renunció al Congreso
McCormick nació en Brooklyn, condado de King, Nueva York, el 25 de enero de 1979. Se graduó de Chaminade-Madonna College Preparatory, en 1997 y luego obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno en la Universidad de Howard, según consignó su biografía oficial del Congreso.
Nota en desarrollo.
Otras noticias de Agenda EEUU
En vivo. Noticias de Florida hoy: Byron Donalds presenta una ley para blindar la frontera en EE.UU.
Es oficial. Hochul anuncia que Trump le debe 1700 dólares a cada familia de Nueva York por aranceles ilegales
El pronóstico. Amenaza de granizo y viento: la tormenta de abril que se extenderá por 48 horas en EE.UU.
Más leídas
- 1
Un corazón desmesurado: así de lastimado terminó el cuerpo de Diego Armando Maradona
- 2
Jaclyn Smith, de Los ángeles de Charlie, rechazó ser una “chica Bond” y tampoco aceptó protagonizar 9 semanas y media
- 3
Murió Luis Puenzo, director de la película ganadora del Oscar La historia oficial
- 4
Silencio de Milei y sus ministros ante la muerte de Luis Brandoni: solo Cifelli, Bullrich y Petri despidieron al actor