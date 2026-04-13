Adiós Eric Swalwell: el aliado Newsom que deja su candidatura en California por fuertes acusaciones en su contra
Fue señalado por cuatro mujeres por conducta sexual inapropiada; el dirigente rechazó los testimonios
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La carrera por la gobernación de California tuvo un giro inesperado en los últimos días tras la decisión de Eric Swalwell de suspender su candidatura. El congresista demócrata, que venía posicionándose como una figura relevante dentro del partido, anunció su retiro en medio de una creciente polémica marcada por denuncias de conducta sexual inapropiada.
El anuncio de suspensión de campaña por parte de Swalwell durante el fin de semana
Según el propio Eric Swalwell en un mensaje publicado en X el 12 de abril, la decisión de dar un paso al costado estuvo directamente vinculada al contexto que atraviesa. En su declaración, el legislador comunicó: “Estoy suspendiendo mi campaña para gobernador”.
Aunque sin admitir las acusaciones específicas, el excandidato sostuvo: “A mi familia, personal, amigos y seguidores, les pido disculpas por errores de juicio que he cometido en mi pasado”.
En esa misma publicación, el dirigente dejó en claro que su intención es enfrentar las denuncias fuera del ámbito electoral. “Voy a luchar contra las acusaciones graves y falsas que se han hecho —pero esa es mi lucha, no la de una campaña”, afirmó.
Las denuncias que detonaron la crisis en la campaña de Swalwell
De acuerdo con una investigación publicada por CNN el 10 de abril, cuatro mujeres acusaron a Swalwell de distintos comportamientos de índole sexual inapropiada, entre los que se incluye un caso con una excolaboradora que aseguró no haber consentido.
La denuncia más contundente proviene de una exintegrante de su equipo, quien relató en una entrevista que el presunto hecho ocurrió en 2024, cuando ya no trabajaba para él.
Según su testimonio, se encontraba en un estado de alta intoxicación alcohólica cuando el congresista habría mantenido relaciones sexuales sin su consentimiento. La mujer aseguró que intentó resistirse: “Lo empujaba, decía que no… pero no se detuvo”.
La misma denunciante también relató un episodio anterior, ocurrido en 2019, cuando aún formaba parte del equipo de Swalwell. Según su versión, tras una noche de consumo de alcohol, despertó en una habitación de hotel junto al legislador sin recordar lo sucedido, aunque con la certeza de que había existido contacto sexual.
Además de este caso, otras tres mujeres describieron situaciones que incluyen desde mensajes sexuales no solicitados hasta contacto físico sin consentimiento.
En varios de los relatos aparece un patrón común: interacciones iniciales en redes sociales o en contextos políticos que luego derivaban en intercambios cada vez más personales y de tono sexual.
El patrón de comportamiento de Swalwell señalado por las presuntas víctimas
La investigación de CNN detalla que varias de las mujeres coincidieron en describir una dinámica similar en su vínculo con Swalwell. En muchos casos, el congresista habría mostrado un interés cercano en sus vidas personales y profesionales, situación que generó una relación de confianza que luego derivaba en mensajes de carácter íntimo.
Entre los comportamientos denunciados se encuentran:
- Envío de mensajes sexuales o insinuaciones sin consentimiento previo
- Remisión de imágenes explícitas a través de plataformas como Snapchat
- Contacto físico considerado inapropiado en contextos sociales
- Situaciones vinculadas al consumo de alcohol que precedían a los encuentros denunciados
Según el informe, algunas de las mujeres señalaron que respondieron a esos intercambios en parte debido a la posición de poder del político.
La respuesta del congresista antes de su renuncia
Frente a las acusaciones, Swalwell negó categóricamente los hechos. En declaraciones recogidas por CNN, sostuvo: “Estas acusaciones son falsas y aparecen en la antesala de una elección contra el favorito para gobernador”. Además, defendió su trayectoria pública y aseguró que tomará acciones legales si es necesario.
El legislador también enfatizó que nunca mantuvo relaciones sexuales no consensuadas ni vínculos de ese tipo con miembros de su equipo de trabajo, según lo expresado por su abogado en comunicaciones formales.
En paralelo, representantes legales del congresista enviaron cartas documento a algunas de las denunciantes, en las que calificaron sus relatos como falsos y exigieron retractaciones, al advertir sobre posibles consecuencias judiciales si continuaban con sus declaraciones públicas.
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