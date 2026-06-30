DeSantis no tardó en reaccionar ante la negativa de eliminar la ciudadanía por nacimiento: “Derrota importante”
El gobernador de Florida calificó la medida como una “decisión sustantiva” que va a necesitar de una enmienda constitucional para revocarla; los detalles del fallo
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Ron DeSantis, gobernador de Florida, rechazó el fallo de la Corte Suprema que ratifica la ciudadanía por nacimiento. En un breve comunicado, calificó la decisión como una “derrota importante”.
La reacción de Ron DeSantis del fallo a favor de la ciudadanía por nacimiento
El gobernador presentó su postura a través de su cuenta de X. Allí, estipuló que no se trató de una decisión de procedimiento sino de una resolución sustantiva que beneficia a los “hijos de turistas de nacimiento” y a personas que están de manera ilegal en el país norteamericano.
“Es una decisión que establece que la Decimocuarta Enmienda exige la ciudadanía para quienes nacieron, entre otros, de turistas de nacimiento o de personas que se encuentran ilegal en el país", dijo.
En ese contexto, aseguró que se necesitaría de una “enmienda constitucional” para revocar el beneficio. “La decisión es una importante derrota”, agregó a modo de cierre.
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