Firmada por Ron DeSantis esta semana: qué establece la ley SB 432 que entra en vigor en octubre 2026 en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el 16 de junio la ley SB 432, una normativa que endurece las sanciones contra determinadas sustancias utilizadas con fines intoxicantes y amplía el alcance de las herramientas legales para perseguir su comercialización y tráfico. La legislación, que comenzará a regir el 1° de octubre de 2026, incorpora nuevas prohibiciones y crea un nuevo delito vinculado a la xilazina.

Ley SB 432 en Florida: restricciones al óxido nitroso en comercios de tabaco

De acuerdo con el texto oficial de la ley aprobado por la Legislatura estatal y firmado por Ron DeSantis, se crea una nueva sección dentro de los estatutos de Florida para restringir la presencia y comercialización de óxido nitroso en determinados comercios.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

La legislación establece que los comercios autorizados de tabaco o nicotina, así como sus agentes y empleados, no podrán poseer, vender, almacenar con intención de vender, entregar ni regalar óxido nitroso, ya sea de forma directa o indirecta, dentro o desde sus establecimientos autorizados.

El incumplimiento de esta disposición será considerado un delito grave de tercer grado y quedará sujeto a las sanciones penales previstas por la legislación estatal.

La norma apunta especialmente a evitar que este producto sea utilizado para provocar estados de intoxicación. Para ello, la ley también ordena que el Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida adopte nuevas regulaciones específicas.

Xilazina en Florida: qué cambia en la lista de sustancias controladas

Uno de los aspectos centrales de la ley es la incorporación de nuevas disposiciones vinculadas a la xilazina. La normativa modifica los estatutos estatales para exceptuar de ciertas restricciones a productos veterinarios con xilazina aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) cuando se utilicen para los fines autorizados.

Al mismo tiempo, la ley endurece las sanciones para quienes fabriquen, vendan, distribuyan o posean xilazina con intención de comercializarla. El objetivo es diferenciar claramente los usos veterinarios aprobados de las actividades ilícitas relacionadas con la circulación ilegal de esta sustancia.

La legislación crea formalmente el "tráfico de xilazina" como un delito grave de primer grado Oficina del gobernador de Florida

Tráfico de xilazina en Florida: penas y cantidades previstas por la SB 432

La legislación crea oficialmente el delito de “tráfico de xilazina”, que será considerado un delito grave de primer grado. Según el texto legal, la conducta sancionada incluye a cualquier persona que, de manera consciente:

Venda xilazina.

Compre xilazina.

Fabrique xilazina.

Distribuya xilazina.

Introduzca xilazina en el estado.

Posea la sustancia de manera directa o indirecta.

Posea mezclas que contengan xilazina.

La ley establece tres escalas diferenciadas.

Cantidades de 28 a menos de 100 gramos

Las personas condenadas deberán cumplir:

Una pena mínima obligatoria de tres años de prisión.

Una multa de US$50.000.

Cantidades de 100 a menos de 200 gramos

Las sanciones serán:

Una pena mínima obligatoria de siete años de prisión.

Una multa de US$100 mil.

Cantidades de 200 gramos o más

La pena aumentará considerablemente e incluirá:

Una condena mínima obligatoria de 25 años de prisión.

Una multa de US$500 mil.

La ley firmada por DeSantis que entra en vigor en julio de 2026

Cuándo entra en vigor la ley SB 432 en Florida y qué partes se adelantan

La mayor parte de la ley comenzará a aplicarse el 1° de octubre de 2026. Sin embargo, algunas modificaciones específicas relacionadas con la clasificación de sustancias controladas entrarán en vigor antes, el 1° de julio de 2026.

El resto de las disposiciones se activarán automáticamente una vez cumplido el plazo establecido por el texto legal. Según la versión oficial de la ley aprobada por la Legislatura de Florida, la sección que crea las restricciones sobre el óxido nitroso recibió además una denominación específica: “Meg’s Law”.

La medida forma parte de una estrategia más amplia para reforzar los controles sobre sustancias utilizadas con fines intoxicantes y endurecer las consecuencias penales para quienes participen en su comercialización ilegal.