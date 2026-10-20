DeSantis respalda a Donalds en las elecciones 2026 y el candidato insiste en “defender el sueño de Florida”

El congresista republicano por el distrito congresional 19 de Florida, Byron Donalds, y candidato a gobernador del estado, habló sobre el respaldo político de Ron DeSantis y Donald Trump durante una entrevista televisiva. La aparición se produjo a pocas semanas de las elecciones del 3 de noviembre, en las que buscará suceder al actual mandatario y mantener la gobernación bajo el control republicano.

Elecciones en Florida: Donalds remarcó el apoyo de DeSantis y Trump

En una entrevista con Fox News, el congresista se refirió al apoyo que recibió para su candidatura. “Es importante que la gente de Florida entienda y sepa que el gobernador, quien hizo un gran trabajo liderando nuestro estado, está detrás de nuestra campaña al igual que el presidente Trump”, expresó Donalds.

El 1° de septiembre, durante un foro de liderazgo del Partido Republicano celebrado en Tampa, el gobernador apoyó a Donalds y a otros candidatos republicanos. Al día siguiente, el congresista agradeció el respaldo en un mensaje publicado en X.

“Esta noche me sentí honrado de recibir el respaldo del gobernador Ron DeSantis”, escribió Donalds. En el mismo mensaje, destacó la gestión del mandatario estatal y afirmó que, si resulta elegido, se apoyará en sus logros para defender el llamado “sueño de Florida”.

Byron Donalds agradeció el respaldo del actual gobernador Ron DeSantis de cara a las elecciones a la gobernación del próximo 3 de noviembre X/@byrondonalds

Según informó Fox News, durante el encuentro en Tampa, DeSantis también remarcó su decisión de respaldar a los candidatos republicanos y afirmó que lo hacía porque consideraba importante para Florida el resultado de las elecciones.

El congresista también cuenta con el respaldo de Trump, quien lo apoyó antes de las primarias republicanas de agosto. Tras imponerse en esa instancia, Donalds quedó como candidato de su partido para enfrentarse al demócrata David Jolly en noviembre.

La gira de Donalds para defender el “sueño de Florida” antes de las elecciones

En la recta final de la campaña, Donalds puso en marcha la gira estatal Defending the Florida Dream Tour, con la que busca llegar a votantes de distintas regiones. El recorrido comenzó el 19 de octubre y contempla 50 paradas en 38 condados, desde el Panhandle hasta el sur de Florida, según informó WLRN.

El candidato participa junto a su esposa, Erika Donalds, su compañero de fórmula Bryan Ávila y distintas figuras republicanas. La campaña anunció encuentros con familias, trabajadores, pequeños empresarios y dirigentes comunitarios para presentar sus propuestas y escuchar las principales preocupaciones de los residentes.

DeSantis apoyó explícitamente a Donalds semanas atrás en Florida GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La gira coincide con las jornadas previas a la votación anticipada. Según el Departamento de Estado de Florida, el período obligatorio será del 24 al 31 de octubre, aunque los condados pueden ofrecer días adicionales.

Donalds vs. Jolly: Bryan Ávila y Gwen Graham buscan movilizar a los votantes

La disputa por la gobernación también tiene como protagonistas a los compañeros de fórmula. Donalds se presenta junto a Ávila, exsenador estatal. Del lado demócrata, Jolly cuenta con Gwen Graham, excongresista federal e hija del exgobernador de Florida Bob Graham.

Byron Donalds y Bryan Ávila, candidatos a gobernador y vicegobernador de Florida, respectivamente Instagram/@byrondonalds

En declaraciones recogidas por WFLA, Ávila defendió la candidatura republicana y describió la contienda como una disputa entre el sentido común y lo que calificó como posiciones políticas extremas.

El candidato también vinculó su historia familiar con su mensaje electoral. “Mis padres llegaron a Estados Unidos buscando una cosa muy especial: libertad. Y fue aquí, en el gran estado de Florida, donde encontraron libertad”, afirmó, según el medio.

Graham, por su parte, cuestionó la posición de Donalds sobre la expansión de los centros de datos. La candidata demócrata sostuvo que una eventual administración de Jolly buscaría establecer una moratoria para estudiar el impacto de esos proyectos en las comunidades antes de autorizar nuevos desarrollos.

Además de la gobernación, el 3 de noviembre los votantes de Florida elegirán representantes para distintos cargos federales, estatales y locales, de acuerdo con el calendario electoral del Departamento de Estado de Florida.