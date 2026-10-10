Adiós, Ron DeSantis: actualizaciones recientes de las encuestas para las elecciones de Florida 2026
Byron Donalds, candidato republicano a gobernador, mantiene el liderazgo en los sondeos frente al demócrata David Jolly
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El martes 3 de noviembre son las elecciones generales a la gobernación de Florida. Según las últimas encuestas, Byron Donalds, candidato republicano respaldado por el presidente Donald Trump, mantiene el liderazgo con más del 40% frente al demócrata David Jolly.
¿Jolly o Donalds?: qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones en Florida 2026
Según el sondeo realizado por Mason-Dixon (NBC 6/Telemundo) entre el 28 de septiembre y el 1° de octubre, la dupla entre Donalds y Bryan Ávila mantiene la delantera con el 48%. Jolly y Gwen Graham, por su parte, cuentan con un 41%.
Los candidatos acumulan sus intenciones de voto, de acuerdo con ciertas localidades de Florida. En el caso de Donalds, lidera de forma amplia en el norte (60%), mientras que el demócrata se ubica al frente en el suroeste (52%) y en la zona de Tampa Bay (48%).
Con respecto a los votantes indecisos, se inclinan por Jolly (47%). No obstante, Donalds lidera entre la comunidad hispana con un 48%.
Quién gana las elecciones a gobernador 2026, según YouGov
Por su parte, de acuerdo con la encuesta realizada por YouGov entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre, se reduce la brecha entre Donalds y Jolly. La diferencia se destaca de la siguiente forma:
- Byron Donalds: 47%
- David Jolly: 45%
- Indecisos: 7%
Por historial de votos, el republicano retiene el 86% de los votantes del presidente Donald Trump. En el caso del demócrata, capta el 93% de los electores de la exvicepresidenta Kamala Harris.
Trump mostró por primera vez su respaldo a Donalds el 20 de febrero de 2025, cuando anticipó que el congresista sería un “gran y poderoso gobernador” en caso de ganar los comicios de noviembre.
“Byron tiene una voz fuerte y trabajaría conmigo para impulsar la agenda de Estados Unidos. Luchará para asegurar nuestra frontera, detener la delincuencia migratoria, fortalecer nuestras fuerzas armadas, proteger a nuestros veteranos, restaurar nuestro poder económico y defender nuestra siempre asediada Segunda Enmienda”, dijo el republicano en su cuenta de Truth Social.
Cinco días después del mensaje de Trump, Donalds anunció su candidatura en una entrevista para el programa Hannity de Fox. “Creo que ahora es el momento de tomar el manto y liderar nuestro estado hacia el futuro”, dijo.
Qué mostraban encuestas anteriores sobre las elecciones a la gobernación de Florida 2026
Los sondeos de mediados de septiembre también presentaron el liderazgo de Donalds por encima de Jolly. De acuerdo con la encuesta de St. Pete Polls para Florida Politics, el republicano registraba 44% de intención de voto y el demócrata 43%.
Entre los votantes indecisos, Jolly registró 48% de intención de voto, frente al 36% de Donalds. En tanto, entre la comunidad latina, el demócrata alcanzó 48% y el republicano 39%.
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