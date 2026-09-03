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Es oficial: Ron DeSantis ya respalda a Byron Donalds y avanza la campaña por la gobernación de Florida

El republicano apoyó al actual congresista en el Foro de Liderazgo del Partido Republicano de Florida en Tampa; sus dichos

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó a Byron Donalds y a los demás candidatos republicanos de 2026 como "nuestra fórmula republicana ganadora"
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó a Byron Donalds y a los demás candidatos republicanos de 2026 como "nuestra fórmula republicana ganadora"GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, respaldó a Byron Donalds, candidato republicano por la gobernación del estado, de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre. En un evento con todos los postulantes del Partido Republicano, los catalogó como la “fórmula ganadora”.

Así fue el respaldo de Ron DeSantis a Byron Donalds

El evento ocurrió en el Foro de Liderazgo del Partido Republicano de Florida en Tampa. Allí, DeSantis confirmó su apoyo a todos los candidatos republicanos para los comicios generales. Entre ellos, el actual candidato por la gobernación.

“Esta noche respaldo la lista de candidatos porque sé que es importante para el estado de Florida”, dijo el republicano.

El evento contó con la presencia de Donalds, el Fiscal General James Uthmeier, el Director Financiero de Florida, Blaise Ingoglia, y el Comisionado de Agricultura, Wilton Simpson.

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