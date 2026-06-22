DeSantis sorprendió al pedirle a Buc-ee’s que abra una sucursal en un punto clave de Florida: “Le iría muy bien”

En un mensaje a través de redes sociales, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió a la cadena de tiendas y estaciones de gasolina Buc-ee’s que abra una nueva sucursal en la salida de Homestead/Florida City. El mandatario republicano dijo que “le iría muy bien” a un local ubicado en esta zona clave del estado.

El mensaje de DeSantis a Buc-ee’s para que abra una sucursal en un punto clave de Florida

En su cuenta en X, el gobernador republicano citó una imagen generada con inteligencia artificial (IA) sobre un local de la famosa hamburguesería In-n-out y escribió: “Solo puedo imaginar lo que eso le haría al tráfico de Miami Beach“.

Luego, un usuario le contestó: ”¡Un Buc-ee’s en la salida de Homestead/Florida City (US1) hacia el tramo a The Keys sería fenomenal!“.

El mensaje de DeSantis para que Buc-ee's abra una nueva sucursal en una zona clave de Florida DeSantis X

En una cita del mensaje, DeSantis se mostró a favor de la apertura de una sucursal de la cadena y agregó que “le iría muy bien”. Anteriormente, el gobernador se había mostrado cercano a la compañía e incluso apoyó la posible instalación de nuevos locales en el estado.

Por el momento, los directivos no confirmaron planes de expandirse en Florida, aunque a mediados de mayo Tallahassee Democrat informó que la compañía prevé incorporar al menos cuatro nuevos establecimientos en la jurisdicción. Los desarrollos están previstos en Ocala, Fort Pierce, Tallahassee y Port Charlotte.

Con amplia presencia en Estados Unidos, los medios de Florida aseguran que Buc-ee's abrirá nuevos locales pronto Buc-ee's

El local proyectado para Fort Pierce, en el condado de St. Lucie, tendría 76.245 pies cuadrados (7083 metros cuadrados), 120 bombas de combustible, 18 cargadores para vehículos eléctricos y 778 plazas de estacionamiento. La inauguración está programada para 2027.

En Ocala, la empresa trabaja en otro centro de 74.000 pies cuadrados (6874 metros cuadrados) con 120 bombas de combustible. La habilitación dependerá de la finalización de obras viales y la fecha tentativa es 2028.

Por el lado del proyecto de Tallahassee, Buc-ee’s compró más de 30 acres cerca de Capital Circle Northwest e Interstate 10. En ese terreno se planea la construcción de un edificio de 75.000 pies cuadrados (6968 metros cuadrados), 120 surtidores y 24 puntos de carga eléctrica.

Finalmente, en Port Charlotte, la compañía evalúa desarrollar otro comercio. Stan Beard, director nacional de bienes raíces y desarrollo de la firma, indicó a Tallahassee Democrat que el futuro establecimiento tendría cerca de 74.000 pies cuadrados (6874 metros cuadrados).

Qué es Buc-ee’s y qué ofrece en sus sucursales en EE.UU.

Fundada en 1982 en Texas, Buc-ee’s es una famosa cadena estadounidense de tiendas de conveniencia y gasolineras que destaca por su oferta de comida, souvenirs y artículos para el hogar.

Todas sus sucursales están abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año, según su página web oficial.

El menú de comida caliente incluye sándwiches de res, cerdo desmenuzado, sándwiches de pavo, hot dogs, tiras de pollo, pizza, tacos de desayuno, burritos, papas fritas y macarrones con queso, entre otros.

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A su vez, entre las curiosidades, la empresa ostenta dos récords mundiales:

La tienda de conveniencia más grande del mundo : ubicada en Luling, tiene 75.593 pies cuadrados (7022 metros cuadrados).

de conveniencia : ubicada en Luling, tiene 75.593 pies cuadrados (7022 metros cuadrados). El lavadero de vehículos más largo del mundo: el túnel de lavado de autos más largo del mundo cuenta con una cinta transportadora de 255 pies (78 metros), y está erigido en Texas.

En cuanto al combustible, según su sitio web, ofrece líquido de escape diésel en ciertos establecimientos, combustible sin etanol y estaciones de carga de vehículos eléctricos.

A diferencia de las paradas de camiones tradicionales, la empresa no permite el ingreso de camiones de carga pesada (tráileres de 18 ruedas).

La presencia de Buc-ee’s en Florida

En Estados Unidos, Buc-ee’s tiene más de 50 locales ubicados en 12 estados, con Texas como su principal mercado, seguido por Alabama, Georgia, Kentucky, Florida, Carolina del Sur, Tennessee, Missouri y Colorado, entre otros.

Al margen del nuevo pedido de DeSantis, la cadena que opera estaciones de servicio y tiendas de conveniencia ya cuenta con dos sucursales en el Estado del Sol: