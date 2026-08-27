Eclipse lunar en Florida: a qué hora y cómo ver el fenómeno en Miami, Orlando y Tampa

Un eclipse lunar parcial alcanzará su punto máximo la madrugada del 28 de agosto, cuando el 96,3% del disco lunar quede dentro de la sombra terrestre, según confirmó la NASA. El fenómeno será visible desde Florida y la mayor parte de Estados Unidos, sin necesidad de lentes especiales. Millones de personas en el país podrán observarlo entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.

Horario exacto del eclipse de Luna para Florida y el este de EE.UU.

El máximo del eclipse ocurrirá cerca de las 12:12 a.m. del viernes 28 de agosto, horario que aplica a todo el estado de Florida por su huso horario del Este (ET).

ocurrirá cerca de las 12:12 a.m. del viernes 28 de agosto, horario que aplica a todo el estado de Florida por su huso horario del Este (ET). La fase parcial comenzará la noche del 27 de agosto y durará más de tres horas, mientras que el proceso completo —incluidas las etapas más tenues— se extenderá por unas cinco horas y media, de acuerdo con la misma fuente.

Lo que debes saber sobre el eclipse lunar, según la NASA

La NASA precisó que la fase parcial arranca a las 22.34 hs del 27 de agosto en la costa este de EE.UU., según datos oficiales publicados por el Centro de Vuelo Espacial Goddard.

Las ciudades de Miami, Orlando y Tampa vivirán el fenómeno en los horarios generales indicados para la costa este.

Cómo ver el eclipse lunar sin equipo especial

A diferencia de un eclipse solar, este fenómeno no representa riesgo para los ojos y puede observarse directamente, sin lentes especiales.

para los ojos y puede observarse directamente, sin lentes especiales. Binoculares o un telescopio pequeño permiten apreciar mejor el tono cobrizo de la superficie lunar, aunque no son indispensables.

La recomendación principal es buscar un lugar con cielo despejado y poca contaminación lumínica, con vista abierta hacia la Luna.

¿Por qué la Luna se verá rojiza este jueves?

Durante la fase parcial, la porción de la Luna dentro de la sombra terrestre adquiere un tono rojizo o anaranjado , porque parte de la luz solar atraviesa la atmósfera antes de llegar a la superficie lunar.

, porque parte de la luz solar atraviesa la atmósfera antes de llegar a la superficie lunar. No se trata de una “Luna de sangre” , ya que este eclipse es parcial y no total.

, ya que este eclipse es parcial y no total. El fenómeno pertenece a la serie Saros 138, un ciclo que se repite cada 18 años, 11 días y 8 horas, de acuerdo con la NASA.

La Luna llena se ve sobre la nave Orion en el Sistema de Lanzamiento Espacia (SLS, por sus siglas en inglés) en la plataforma en las primeras horas del domingo 1 de febrero de 2026, en el Centro Espacial Kennedy en Florida. (Sam Lott/NASA via AP) Sam Lott - NASA

Para tener en cuenta al ver el eclipse de Luna en Florida

Este eclipse se puede ver sin ningún equipo; solo hay que salir a mirar el cielo. Para la comunidad latina en Miami, Orlando y Tampa, el mejor momento será cerca de la medianoche entre el jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto, hora de Florida.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.