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Eclipse lunar en Florida: a qué hora y cómo ver el fenómeno en Miami, Orlando y Tampa
La sombra de la Tierra cubrirá casi por completo la Luna en la noche del 27 y madrugada del 28 de agosto, con un máximo cercano a la medianoche que Florida podrá seguir a simple vista
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LA NACION
Un eclipse lunar parcial alcanzará su punto máximo la madrugada del 28 de agosto, cuando el 96,3% del disco lunar quede dentro de la sombra terrestre, según confirmó la NASA. El fenómeno será visible desde Florida y la mayor parte de Estados Unidos, sin necesidad de lentes especiales. Millones de personas en el país podrán observarlo entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.
Horario exacto del eclipse de Luna para Florida y el este de EE.UU.
- El máximo del eclipse ocurrirá cerca de las 12:12 a.m. del viernes 28 de agosto, horario que aplica a todo el estado de Florida por su huso horario del Este (ET).
- La fase parcial comenzará la noche del 27 de agosto y durará más de tres horas, mientras que el proceso completo —incluidas las etapas más tenues— se extenderá por unas cinco horas y media, de acuerdo con la misma fuente.
- La NASA precisó que la fase parcial arranca a las 22.34 hs del 27 de agosto en la costa este de EE.UU., según datos oficiales publicados por el Centro de Vuelo Espacial Goddard.
- Las ciudades de Miami, Orlando y Tampa vivirán el fenómeno en los horarios generales indicados para la costa este.
Cómo ver el eclipse lunar sin equipo especial
- A diferencia de un eclipse solar, este fenómeno no representa riesgo para los ojos y puede observarse directamente, sin lentes especiales.
- Binoculares o un telescopio pequeño permiten apreciar mejor el tono cobrizo de la superficie lunar, aunque no son indispensables.
- La recomendación principal es buscar un lugar con cielo despejado y poca contaminación lumínica, con vista abierta hacia la Luna.
¿Por qué la Luna se verá rojiza este jueves?
- Durante la fase parcial, la porción de la Luna dentro de la sombra terrestre adquiere un tono rojizo o anaranjado, porque parte de la luz solar atraviesa la atmósfera antes de llegar a la superficie lunar.
- No se trata de una “Luna de sangre”, ya que este eclipse es parcial y no total.
- El fenómeno pertenece a la serie Saros 138, un ciclo que se repite cada 18 años, 11 días y 8 horas, de acuerdo con la NASA.
Para tener en cuenta al ver el eclipse de Luna en Florida
Este eclipse se puede ver sin ningún equipo; solo hay que salir a mirar el cielo. Para la comunidad latina en Miami, Orlando y Tampa, el mejor momento será cerca de la medianoche entre el jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto, hora de Florida.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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