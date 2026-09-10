Cifras oficiales: los perfiles latinos a los que apunta el ICE en sus detenciones migratorias

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) registró niveles récord de arrestos migratorios en Estados Unidos durante el verano boreal. Datos actualizados hasta el 6 de agosto mostraron que mexicanos, guatemaltecos y hondureños figuran entre las nacionalidades más afectadas por las detenciones.

Los migrantes más afectados por los arrestos del ICE

La agencia alcanzó durante este año en curso niveles de arrestos superiores a los de periodos anteriores. Los datos recopilados por el Deportation Data Project mediante solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) mostraron que el ICE llegó a superar las 50.000 detenciones mensuales.

Agentes del ICE intentan entrar por la fuerza en negocios locales en California

La base analizada contiene 548.645 registros correspondientes al período del segundo mandato de Donald Trump, iniciado el 20 de enero de 2025. Del total, el 88% correspondía a hombres y el 12% a mujeres.

En cuanto al origen, las principales nacionalidades pertenecieron a América Latina:

México : con un total de 213.894 detenciones

: con un total de detenciones Guatemala : registró 79.174 migrantes arrestados

: registró migrantes arrestados Honduras : 60.152

: 60.152 Venezuela : 35.704

: 35.704 El Salvador : 24.548

: 24.548 Nicaragua : 17.202

: 17.202 Colombia : 16.497

: 16.497 Ecuador : 15.739

: 15.739 Cuba : 13.569

: 13.569 Brasil : 7608

: 7608 Perú : 6373

: 6373 República Dominicana: 6162

Cuáles fueron los perfiles migratorios detenidos por el ICE

Uno de los principales datos del relevamiento estuvo relacionado con los antecedentes de los arrestados. Desde septiembre de 2025, la cantidad de personas detenidas sin cargos penales superó a la de quienes tenían condenas o procesos pendientes.

Según el análisis de Deportation Data Project, en julio del año en curso, solo el 27% de los arrestados contaba con una condena previa. Este comportamiento contrastó con el discurso oficial que presentó la persecución de personas consideradas peligrosas como una de las prioridades de la política migratoria.

Según los reportes del Deportation Data Project, las capturas mensuales del ICE superaron las 50.000 personas Fotomontaje realizado con IA

La otra parte de los detenidos correspondía a infracciones civiles vinculadas con el estatus migratorio.

El crecimiento también estuvo relacionado con las transferencias realizadas desde cárceles locales y con la expansión de los acuerdos bajo el programa 287(g). Este mecanismo permite que determinadas fuerzas policiales estatales y locales desempeñen funciones de control migratorio en coordinación con el ICE.

Agosto marcó un nuevo récord de detenciones del ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el ICE arrestó a 50.925 personas durante agosto. La cifra superó las 50.208 detenciones de julio y las 43.900 registradas en junio.

Los datos de Deportation Data Project que muestran los resultados del programa 287(g) Deportation Data Project

El DHS atribuyó estos resultados a las instrucciones del presidente Trump para incrementar los arrestos y las deportaciones. El organismo también sostuvo que más de tres millones de personas indocumentadas abandonaron EE.UU. desde el regreso de la administración del republicano y señaló el uso de incentivos para la autodeportación.

El aumento de las operaciones también incorporó a personas cuyos perfiles migratorios fueron diferentes a los tradicionalmente asociados con las deportaciones. Entre ellas figuraron beneficiarios de TPS cuya protección fue cancelada, solicitantes de asilo que ingresaron legalmente y personas que llevaban décadas en EE.UU.

En algunos casos se trató de personas casadas con ciudadanos estadounidenses o con hijos nacidos en el país norteamericano. También aparecieron migrantes que ingresaron con visas, como las de estudiante, y que tenían procedimientos de asilo pendientes.