El Uscis debe acatar: las nuevas condiciones para inmigrantes venezolanos que piden asilo en EE.UU. en septiembre 2026

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) estableció un nuevo estándar legal para las solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos. En ese sentido, los jueces de inmigración deberán analizar si las personas o instituciones que el solicitante teme continúan activas tras la remoción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Qué dice el fallo que afecta las solicitudes de asilo para venezolanos

El caso se originó por la apelación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) contra un fallo migratorio que había otorgado asilo a una ciudadana venezolana por su oposición política al gobierno de Maduro, según consta en el documento oficial del Departamento de Justicia (DOJ).

La Junta de Apelación de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) estipuló que la remoción de Nicolás Maduro constituye "un cambio en las condiciones del país" Matias Delacroix - AP

El Board Panel, integrado por los jueces Malphrus, Hunsucker y White, concluyó que la remoción de Maduro “constituye un cambio en las condiciones del país” para evaluar el temor a futuro de persecución.

para evaluar el temor a futuro de persecución. El tribunal aclaró que un cambio de liderazgo no elimina un temor fundado si funcionarios, fuerzas de seguridad u otros actores del gobierno anterior mantienen poder o influencia.

Qué peso le dio el fallo a la relación EE.UU.-Venezuela

La decisión tomó nota administrativa de la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas el 30 de marzo .

. También citó declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 2 de junio, sobre la influencia del gobierno estadounidense en el proceso de transición venezolano.

Marco Rubio compareció ante el Congreso de EE.UU. para explicar cómo será la transición en Venezuela:

El fallo menciona además un acuerdo petrolero histórico anunciado el 31 de agosto por la administración Trump para impulsar la recuperación económica de Venezuela, según un comunicado de la embajada de EE.UU. en Caracas.

Qué pasa ahora con los casos pendientes en el Uscis

El caso puntual que originó el fallo fue reenviado al juez de inmigración de primera instancia para que reevalúe el riesgo particular de la solicitante bajo las nuevas condiciones políticas.

Cada juez de inmigración deberá revisar, caso por caso, si los grupos o personas que el solicitante venezolano dice temer tienen interés real en perseguirlo, ahora que Maduro ya no está en Venezuela Imagen generada con IA

Los jueces ahora deberán revisar además si cada solicitud fue presentada dentro del plazo de un año que exige la ley, u otorgar una excepción cuando corresponda.

Qué deben hacer las personas con solicitudes de asilo pendientes

Este fallo no cancela de manera automática los asilos ya otorgados ni rechaza de plano nuevas solicitudes. Lo que cambia es el estándar de análisis.

Desde este punto, cada juez de inmigración deberá revisar, caso por caso, si los grupos o personas que el solicitante venezolano dice temer siguen teniendo poder o interés real en perseguirlo , ahora que Maduro ya no está en Venezuela.

dice temer , ahora que Maduro ya no está en Venezuela. Quienes tengan un caso de asilo en trámite por miedo a la persecución del régimen de Maduro podrían recibir pedidos adicionales de evidencia sobre la situación actual de sus perseguidores.

Por tanto, es clave que los solicitantes y sus abogados actualicen las pruebas sobre quién controla hoy las fuerzas de seguridad, instituciones o grupos que originaron el temor, en lugar de basarse solo en hechos ocurridos antes de enero de 2026.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.