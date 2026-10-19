El IRS extiende hasta febrero de 2027 el plazo para los taxes en Florida con un listado de condados beneficiados

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) extendió hasta el 8 de febrero de 2027 determinados plazos para presentar declaraciones y pagar impuestos federales en 27 condados de Florida afectados por el huracán Isaias. La medida contempla a personas y empresas que cumplen con los requisitos establecidos por la agencia.

Qué anunció el IRS sobre la prórroga fiscal en Florida

En un comunicado publicado el 14 de octubre, el IRS informó que los contribuyentes alcanzados por el alivio tendrán más tiempo para cumplir con ciertas obligaciones fiscales cuyos vencimientos originales se encuentren dentro del período cubierto por la medida.

Los residentes y las empresas de 27 condados de Florida pueden acceder al alivio fiscal tras la declaración federal de desastre Imagen ilustrativa generada con IA

“Estos contribuyentes ahora tienen hasta el 8 de febrero de 2027 para presentar diversas declaraciones de impuestos federales individuales y comerciales y realizar pagos de impuestos”, señaló la agencia en su anuncio.

La prórroga comprende, en general, obligaciones con vencimiento a partir del 9 de octubre de 2026 y antes del 8 de febrero de 2027. No significa que todos los impuestos o todos los pagos pendientes queden postergados automáticamente.

Cuáles son los 27 condados de Florida incluidos

El alivio fiscal alcanza a contribuyentes que viven o tienen su actividad comercial principal en los siguientes condados:

Baker

Bay

Calhoun

Citrus

Columbia

Dixie

Escambia

Franklin

Gadsden

Gilchrist

Gulf

Hamilton

Holmes

Jackson

Jefferson

Lafayette

Leon

Levy

Liberty

Madison

Okaloosa

Santa Rosa

Suwannee

Taylor

Wakulla

Walton

Washington

La medida se aplica tras una declaración de desastre de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). También pueden calificar ciertos contribuyentes que viven fuera de las zonas incluidas, pero cuyos registros necesarios para cumplir con una obligación fiscal se encuentran en el área afectada.

Qué declaraciones y pagos pueden postergarse hasta febrero de 2027

Según el IRS, la extensión incluye distintas obligaciones fiscales federales, entre ellas:

Declaraciones de impuestos sobre los ingresos de personas, empresas, patrimonios y fideicomisos.

de personas, empresas, patrimonios y fideicomisos. Declaraciones de sociedades y corporaciones de tipo S.

Determinadas declaraciones informativas anuales de organizaciones exentas de impuestos.

Algunas declaraciones de impuestos sobre el empleo y determinados impuestos especiales.

Pagos estimados de impuestos sobre los ingresos que originalmente vencían a partir del 9 de octubre de 2026.

La agencia también incluyó ciertas declaraciones trimestrales de impuestos sobre nómina y determinados impuestos especiales que debían presentarse el 2 de noviembre de 2026 y el 1° de febrero de 2027.

La app del IRS para gestionar sus obligaciones fiscales directamente desde un teléfono móvil

Hay una excepción importante: quienes tenían una extensión válida para presentar su declaración individual correspondiente a 2025 podrán hacerlo hasta el 8 de febrero de 2027 si cumplen los requisitos. Sin embargo, los pagos vinculados con esa declaración vencieron el 15 de abril de 2026 y no están incluidos en este alivio.

Qué deben hacer los contribuyentes afectados en Florida

En la mayoría de los casos, el IRS identifica automáticamente a los contribuyentes ubicados en los condados cubiertos y aplica la prórroga correspondiente.

Quienes cumplan los requisitos, pero vivan o tengan su negocio fuera del área declarada como zona de desastre, pueden comunicarse con el servicio especial del IRS al 866-562-5227 para solicitar el beneficio si sus registros necesarios para cumplir con la obligación fiscal se encuentran en la zona afectada.

Si un contribuyente recibe una notificación de multa por presentación o pago tardío relacionada con una obligación cubierta por la prórroga, el IRS recomienda llamar al número que aparece en esa comunicación para solicitar que se revise y, cuando corresponda, se elimine la penalidad.