Oficial y confirmado: el nuevo alivio automático de multas del IRS que entra en vigor el 1° de enero de 2027

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció este año un nuevo proceso automático para ofrecer alivio de multas a los contribuyentes con un historial de presentación y pago puntuales.

El sistema sustituirá de manera definitiva al tradicional programa de alivio administrativo First Time Abate para todas las declaraciones elegibles cuyo vencimiento original sea el 1° de enero de 2027 o posterior.

Desde enero de 2027: cómo es el nuevo alivio automático de multas del IRS

La Agencia Tributaria confirmó en julio de 2026 la implementación de la Exención Automática de Multas (AEP, por sus siglas en inglés) a través de un comunicado oficial.

El nuevo alivio está diseñado para simplificar el proceso y reducir la carga administrativa para aquellos contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones, según las autoridades.

El nuevo alivio automático de multas anunciado por el IRS está disponible para los contribuyentes con un historial de presentación y pago puntuales Imagen ilustrativa generada por IA

“La exención automática de multas refleja el compromiso del IRS de hacer que el pago de los impuestos adeudados sea más sencillo y uniforme”, afirmó Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS.

El despliegue del sistema comenzó de forma progresiva en el verano de 2026, por lo que abarca el año tributario 2025 y las declaraciones trimestrales de 2026. Sin embargo, la transición culminará con la sustitución completa del programa anterior para las declaraciones que venzan a partir del 1° de enero de 2027.

En su declaración, Bisignano señaló que la implementación del nuevo sistema garantiza que los contribuyentes que históricamente pagan a tiempo reciban el alivio de manera justa y sistemática, sin la necesidad de interponer un reclamo administrativo.

Requisitos del nuevo alivio de multas del IRS y multas cubiertas

Para acceder al beneficio de la AEP, el IRS evaluará automáticamente el comportamiento tributario del contribuyente:

Historial de cumplimiento: debe haber presentado las declaraciones y pagado los impuestos a tiempo durante los tres años anteriores (o 12 trimestres consecutivos para declaraciones trimestrales).

debe haber presentado las declaraciones y pagado los impuestos a tiempo durante los (o para declaraciones trimestrales). Multas que puede evitar la exención automática: el alivio se aplica automáticamente a las penalizaciones por falta de presentación, falta de pago y falta de depósito .

el alivio se aplica automáticamente a las penalizaciones por . Notificación directa: no se requiere ninguna gestión adicional. El IRS aplicará automáticamente el beneficio durante el procesamiento de la declaración elegible y enviará una notificación confirmando la concesión del alivio.

La nueva aplicación del IRS en Estados Unidos

Excepciones y alternativas al nuevo alivio del IRS

El IRS remarcó en el comunicado que no todas las declaraciones son elegibles para la AEP. Como ejemplo, citó las declaraciones informativas y aquellas que se presentan únicamente en respuesta a transacciones específicas o eventos poco frecuentes.

y aquellas que se presentan únicamente en respuesta a o eventos poco frecuentes. Esto incluye el Formulario 706, Declaración del Impuesto sobre el Patrimonio de EE.UU., y el Formulario 709, Declaración del Impuesto sobre Donaciones, entre otros.

Los contribuyentes también pueden solicitar la condonación de sanciones mediante el recurso de causa razonable del IRS Imagen ilustrativa generada con IA

En caso de no calificar para la AEP, los contribuyentes conservan la opción de solicitar la condonación de sanciones a través del recurso de causa razonable.

A diferencia de la AEP, que se aplica automáticamente, el alivio por causa razonable exige que el contribuyente presente una petición formal ante el IRS.

Para conceder la exoneración o reducción de una sanción, la agencia exige demostrar que el solicitante actuó con buena fe, debida diligencia y prudencia ordinaria, pero que aun así le fue imposible cumplir con sus obligaciones fiscales a tiempo.

En su portal oficial, la entidad tributaria indica que, para multas por no presentar o no pagar a tiempo, las circunstancias justificables fuera del control del contribuyente incluyen: