El SS United States se hunde frente a Florida para ser el mayor arrecife artificial del mundo

El SS United States, el transatlántico de 302 metros que en 1952 batió el récord de velocidad en el océano, se hundió este miércoles 11 de noviembre en el Golfo de México y se convirtió en el mayor arrecife artificial del mundo, según informó The Associated Press (AP). El condado de Okaloosa, en el Panhandle de Florida, lo sumergirá a unos 40 kilómetros (22 millas náuticas) al suroeste de Destin, mediante inundación controlada.

Cómo se hundió el SS United States y a qué profundidad quedará

La operación no incluyó explosivos. Según Nick Tomecek, vocero del condado, las normas federales ambientales y de explosivos lo impiden, de modo que se abrirán válvulas para que el agua inunde el casco. Los equipos abrieron huecos de 3 por 3 metros en las cubiertas y quitaron más de 400 portillas, detalló la AP.

ARCHIVO - El transatlántico SS United States se desplaza por el río Hudson en su primer viaje a Europa desde Nueva York, el 3 de julio de 1952, mientras al fondo se ve la isla de Manhattan. (AP Foto/Jack Harris, archivo) Jack Harris - AP

El buque quedará a unos 55 metros (180 pies) de profundidad, con la cubierta superior a unos 18 metros (60 pies) de la superficie.

El USS Oriskany, el portaaviones hundido en 2006 frente a Pensacola, quedó en aguas de unos 65 metros (212 pies), unos 10 metros más profundos, de acuerdo con la Marina de Estados Unidos. Aquella operación utilizó más de 227 kilos (500 libras) de explosivos plásticos, según NBC News.

Con 302 metros de eslora frente a los 278 del Oriskany, el SS United States supera al actual récord por 24 metros.

Quiénes podrán bucear en el nuevo arrecife y qué profundidad exige

El condado proyecta el sitio como destino de buceo recreativo. Según su Departamento de Turismo, citado por CNN, si el buque queda derecho la quilla estará a 180 pies y la cubierta superior entre 55 y 60 pies, nivel accesible para buzos con certificación Open Water.

El SS United States será hundido en Florida para convertirse en un arrecife artificial ssusc.org

Esa certificación habilita hasta 18 metros, mientras el límite máximo del buceo recreativo es de 40 metros, de acuerdo con una guía de Scuba.com sobre los niveles de PADI. Con la quilla a 55 metros, solo la parte alta del casco queda al alcance de buzos recreativos. Para quienes planean viajar al noroeste de Florida, dos datos prácticos:

Las coordenadas previstas del sitio son 30°07,148′ N y 86°46,755′ O, según el condado, citado por Stars and Stripes.

El Oriskany queda lo bastante cerca como para que un buzo experimentado visite ambos arrecifes el mismo día, según la AP.

El condado compró el buque en 2024 por 10 millones de dólares, de acuerdo con Stars and Stripes. Las chimeneas de 20 metros fueron retiradas y servirán de anclaje a un museo dedicado al barco, según la AP.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.