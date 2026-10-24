El vehículo volador y de autonomía eléctrica de US$150 mil que la policía de Florida incorpora para tareas de rescate

Florida Polytechnic University presentó el 20 de octubre en Lakeland, Florida, un vehículo eléctrico capaz de despegar y aterrizar verticalmente que su departamento de policía espera utilizar para responder a emergencias y buscar personas desaparecidas.

Así es Astro, el vehículo volador de US$150 mil que Florida incorporó para la policía

La Florida Polytechnic University presentó Astro, un vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical que podría transformar algunas tareas de seguridad pública.

La institución informó que su Departamento de Policía se convirtió en la primera agencia de Estados Unidos en incorporar este tipo de aeronave a sus operaciones.

Según la cobertura de ABC Tampa Bay, el aparato tiene un valor cercano a los US$150 mil y fue adquirido para explorar nuevas formas de responder ante situaciones de emergencia.

El vehículo pertenece a la categoría conocida como eVTOL, sigla en inglés de electric vertical takeoff and landing, que identifica a las aeronaves eléctricas capaces de despegar y aterrizar verticalmente.

A diferencia de los drones utilizados para observar una zona desde el aire, Astro está diseñado para transportar a una persona, lo que abre la posibilidad de que un agente pueda desplazarse directamente hacia determinados lugares de difícil acceso.

Cómo el vehículo volador podría ayudar a la policía de Florida ante emergencias

El principal objetivo operativo de Astro es ampliar las posibilidades de desplazamiento y búsqueda de los agentes cuando los vehículos terrestres tradicionales no resultan suficientes.

El vehículo aéreo será utilizado en operativos de rastreo ante la eventual caída de aeronaves, extravío de personas o situaciones donde la velocidad de despliegue resulte crítica floridapoly.edu

La aeronave podría utilizarse para vigilar el campus universitario y sus alrededores, llegar a sectores complicados de alcanzar por tierra y colaborar en intervenciones en las que la rapidez resulte determinante.

Uno de los usos previstos es la búsqueda de personas desaparecidas en las extensas áreas rurales que rodean el campus, donde las dificultades de acceso pueden obstaculizar las tareas de rescate.

Aaron Murray, jefe de Policía de la universidad, explicó a ABC Tampa Bay que el proyecto responde a la evolución de las herramientas utilizadas por las fuerzas de seguridad. Según el funcionario, la tecnología puede marcar una diferencia cuando cada segundo cuenta.

El jefe policial describió el uso previsto: “Si alguien desaparece de nuestro campus o de nuestra zona, si un avión se estrella o alguien se pierde y no puede ser encontrado dentro de estos miles de acres de terreno rural, esta es una herramienta increíble para localizarlo rápidamente”.

“Queremos mantenernos a la vanguardia de esta tecnología y comprender cómo puede utilizarse para mejorar la seguridad pública y la seguridad del espacio aéreo en su conjunto”, afirmó el jefe policial.

Florida utilizará el vehículo volador como laboratorio de ingeniería

Astro tendrá una función educativa. La Florida Polytechnic University podrá utilizar la aeronave para que sus estudiantes y docentes analicen el funcionamiento de una tecnología que comienza a desarrollarse y que podría adquirir mayor relevancia dentro de la industria aeroespacial.

El modelo Astro cuenta con la capacidad de transportar a un agente policial directamente hacia zonas de difícil acceso terrestre floridapoly.edu

La institución lanzó su nueva carrera de Ingeniería Aeroespacial durante el otoño boreal de 2026, por lo que el vehículo ofrece una oportunidad para vincular los contenidos académicos con un proyecto real.

El vicerrector académico de la universidad, Brad Thiessen, destacó el valor de esa experiencia. “Astro ofrece a nuestros estudiantes y profesores un laboratorio vivo en el que pueden analizar datos del mundo real, afrontar nuevos desafíos de ingeniería y contribuir a dar forma al futuro de la movilidad aérea avanzada”, afirmó.