Oficial y confirmado: Ron DeSantis reveló cuánto podría costar viajar con un taxi volador en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anticipó que los futuros taxis voladores podrían comenzar con un precio superior al de un viaje convencional en Uber, aunque su costo podría evolucionar a medida que aumenten la confianza de los usuarios y la demanda. El estado, mientras tanto, avanza con infraestructura y pruebas para incorporar aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical.

Cuánto podrían costar los taxis voladores de Florida

La declaración fue realizada durante una entrevista con LiveNOW FOX, en la que DeSantis fue consultado sobre cuánto podría costar utilizar este tipo de transporte. “No puedo decirles que el primer día será tan barato como viajar en un Uber hoy en el suelo, pero creo que a medida que pase el tiempo y la gente gane confianza, si la demanda está ahí, va a escalar”, afirmó.

(1) Ron DeSantis On X Today I Joined LiveNow On Fox To Discuss How Florida Leads In Advanced Air Mobility And Autonomous Vehicle Technology. Https T.co DLog9MR35t X

El mandatario no estableció una tarifa concreta para los pasajeros. De acuerdo con LiveNOW Fox, su respuesta plantea un escenario inicial en el que el servicio no competiría directamente con los precios de los viajes terrestres, mientras que una mayor utilización podría favorecer su expansión.

La tecnología detrás de estos vehículos se conoce como aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL, por sus siglas en inglés).

El concepto forma parte de la Movilidad Aérea Avanzada (AAM, por sus siglas en inglés), que contempla nuevas formas de transporte de pasajeros, carga y otros servicios.

Florida prepara las pruebas de aeronaves eVTOL

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT, por sus siglas en inglés) trabaja en SunTrax Air, un centro destinado a investigar y probar tecnologías relacionadas con la movilidad aérea avanzada. La instalación se encuentra en Auburndale, en el condado de Polk.

En julio de 2026, FDOT anunció una asociación con Eve Air Mobility para estudiar allí las condiciones necesarias para futuras operaciones comerciales.

El proyecto contempla analizar infraestructura, procedimientos, navegación aérea y otros aspectos vinculados con el funcionamiento de estos vehículos.

SunTrax también permitirá evaluar la interacción entre las aeronaves y las instalaciones terrestres. El objetivo es obtener información que pueda utilizarse antes de una eventual implementación de servicios para pasajeros.

El gobernador de Florida aseguró que este 2026 se verán vuelos de prueba en el centro de Florida, ya que cuentan con dos vertipuertos Imagen generada con IA

Miami y Orlando analizan el futuro transporte aéreo

El desarrollo de esta modalidad también alcanza a otras ciudades de Florida. Orlando participa en estudios destinados a determinar cómo podrían integrarse estas aeronaves con la infraestructura aeroportuaria existente.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y la Greater Orlando Aviation Authority analizaron posibles operaciones en el Aeropuerto Internacional de Orlando. Entre los escenarios estudiados figuran conexiones entre futuros vertipuertos y distintos puntos de la región.

Miami también aparece vinculada al desarrollo de esta industria mediante iniciativas orientadas a preparar instalaciones aeroportuarias para futuras operaciones de movilidad aérea.

Florida participa en un programa piloto de la FAA

Florida forma parte de los proyectos seleccionados en marzo de 2026 dentro del Programa Piloto de Integración de eVTOL (eIPP), una iniciativa de la FAA que reúne ocho proyectos distribuidos en 26 estados.

La iniciativa federal busca evaluar cómo pueden incorporarse de manera segura estas aeronaves al sistema de aviación estadounidense. Para ello, contempla proyectos que permiten estudiar operaciones, infraestructura, procedimientos y coordinación entre autoridades públicas y compañías privadas.

Los usos considerados incluyen el transporte de pasajeros, el traslado de carga y determinadas operaciones médicas. Los resultados de las pruebas servirán para identificar las condiciones necesarias antes de una expansión más amplia de esta tecnología.

El gobernador Ron DeSants aprobó una medida que facilitará la llegada de taxis aéreos a Florida Fotomontaje generado con IA

Todavía deben definirse aspectos técnicos, regulatorios y operativos antes de una implementación a gran escala. La infraestructura que se construye en SunTrax Air permitirá avanzar en esas evaluaciones y determinar cómo podrían funcionar las aeronaves dentro del sistema de transporte. También será necesario establecer dónde podrán despegar y aterrizar y cómo se coordinarán sus recorridos con el resto del tráfico aéreo.