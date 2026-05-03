El taxi aéreo silencioso que conecta JFK con Midtown en minutos ya vuela en Nueva York: cuánto costará el pasaje

La compañía Joby Aviation comenzó una serie de vuelos de prueba con taxis aéreos eléctricos en Nueva York. Se trata de aeronaves de despegue y aterrizaje vertical diseñadas para conectar distintos puntos de la ciudad con aeropuertos cercanos. Ya se estiman los precios para los futuros pasajeros.

Cuánto costará viajar en los taxis aéreos de Joby Aviation entre Manhattan y JFK

Aunque el servicio aún no está disponible para el público de forma regular, la empresa anticipó valores de referencia para los futuros viajes. “Nuestro objetivo es ser competitivos con el transporte terrestre a largo plazo”, dijo JoeBen Bevirt, director ejecutivo de Joby Aviation, según Fox News.

La campaña forma parte de ‘Electric Skies: Joby’s US Tour 2026’, una gira nacional vinculada a las celebraciones por el 250 aniversario de EE.UU. que ya tuvo exhibiciones en el área de la Bahía de San Francisco.

Vuelo de prueba inaugural realizado por Joby Aviation en la ciudad de Nueva York

Según estimaciones, un vuelo entre Midtown Manhattan y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy podría costar entre US$150 y US$250. Estos precios toman como referencia el valor actual del transporte terrestre de lujo como Uber Black, el nivel premium de la plataforma de viajes compartidos.

De acuerdo con el New York Post, el lunes 27 de abril el costo por el servicio de Uber Black era de:

De Midtown Manhattan al Aeropuerto JFK: alrededor de US$193 .

. De Midtown Manhattan al Aeropuerto Newark: alrededor de US$190 .

. De Midtown Manhattan al Aeropuerto LaGuardia: alrededor de US$125.

El proyecto apunta a reducir los tiempos de traslado entre Manhattan y terminales aéreas. Trayectos que por vía terrestre pueden demandar entre una y dos horas podrían completarse en pocos minutos mediante este sistema.

Las pruebas forman parte de una etapa previa a la operación comercial, que aún requiere aprobación regulatoria. Durante este período se realizan demostraciones con el objetivo de validar el funcionamiento del servicio.

Se proyecta que el costo de este servicio sea similar al de opciones terrestres de lujo X @jobyaviation

Joby Aviation inicia vuelos de prueba entre Manhattan y JFK en Nueva York

Joby Aviation inició oficialmente su campaña de vuelos de una semana en Nueva York el lunes 27 de abril. Este evento marcó un hito al realizarse los primeros viajes de demostración de un taxi aéreo eléctrico en la historia de la ciudad.

“Nueva York siempre ha sido una ciudad que define el futuro exigiendo lo mejor”, dijo Bevirt en un comunicado oficial. “Nuestro primer vuelo aquí fue en 2023, y ahora estamos mostrando cómo será el próximo capítulo: un servicio de taxi aéreo silencioso y con cero emisiones, diseñado para servir mejor a los neoyorquinos”, señaló.

El primer trayecto se realizó desde el Aeropuerto Internacional JFK hasta el helipuerto de Hudson Yards, West 30th Street, en Midtown Manhattan. Mientras que un viaje en coche puede tardar entre 60 y 120 minutos, este vuelo de prueba duró aproximadamente 15 minutos. Asimismo, el objetivo comercial es reducirlo a tan solo siete minutos.

“Esta semana, volando entre el aeropuerto JFK y Manhattan, mostramos lo que hace posible la iniciativa respaldada por la Casa Blanca y ofrecimos a Nueva York un vistazo a lo que está por venir”, agregó el director ejecutivo de Joby Aviation.

Durante esta semana, la aeronave operará a través de la red de helipuertos existentes que incluye el Downtown Skyport y los helipuertos de las calles West 30th y East 34th en Midtown. La campaña se realiza en asociación con la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y la corporación de desarrollo económico de la ciudad.

Este vehículo, diseñado para despegues y aterrizajes verticales, promete reducir traslados de una hora a tan solo siete minutos de forma silenciosa y sin emisiones contaminantes X @jobyaviation

Así funciona el eVTOL eléctrico de Joby Aviation que quiere transformar los viajes al aeropuerto

Los vuelos utilizan el modelo Joby S4, una aeronave totalmente eléctrica y libre de emisiones operativas. Según la compañía, emite unos 45 decibelios al volar, según la información oficial, lo que representa aproximadamente la mitad del ruido de un helicóptero convencional.

Entre otras de sus características se destaca: