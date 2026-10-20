Elecciones en Brasil 2026, segunda vuelta en Miami y de cuánto es la multa que debo pagar si no voto en Estados Unidos

La segunda vuelta de las elecciones en Brasil se celebra el domingo 25 de octubre, con la participación de los ciudadanos brasileños habilitados para votar en Estados Unidos, incluida la comunidad de Miami. Quienes no concurran a las urnas deberán justificar su ausencia o afrontar una multa, de acuerdo con las disposiciones de la Justicia Electoral brasileña.

Segunda vuelta: Bolsonaro y Lula da Silva se disputan la presidencia de Brasil

El próximo domingo se realizará la última instancia electoral para definir quién será el próximo presidente de Brasil, en una disputa entre Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), y Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT).

La segunda vuelta se habilitó porque, según el artículo 77 de la Constitución brasileña, ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% de los votos válidos en los comicios del 4 de octubre. De acuerdo con los resultados publicados por el Tribunal Superior Eleitoral (TSE, por sus siglas en portugués), Bolsonaro consiguió el 47,03% de los sufragios, mientras que Lula alcanzó el 45,16%.

¿Cuándo es la segunda vuelta de las elecciones en Brasil 2026 en Miami?

Según el TSE, los ciudadanos brasileños registrados en el extranjero solo pueden votar para elegir al presidente y vicepresidente de la República.

Para estos comicios, 918.876 brasileños están habilitados para votar fuera del país sudamericano, lo que representa poco más del 0,5% del padrón nacional, integrado por aproximadamente 158,7 millones de electores.

Las secciones electorales se distribuyen en 186 ciudades del exterior y funcionan principalmente en consulados y embajadas brasileñas, aunque también pueden instalarse en escuelas, hoteles y otros establecimientos.

Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), y Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), disputarán la presidencia de Brasil Fotomontaje realizado con IA (Gobierno de Brasil)

¿Dónde se vota en Miami en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil?

Los brasileños habilitados para participar en la segunda vuelta podrán votar en el Miami Dade College, campus Kendall. El establecimiento se encuentra en 11011 SW 104th St, Miami, FL 33176, y el horario previsto para la votación es de 8 a 17 hs (hora local).

Sin embargo, es importante destacar que los electores pueden consultar su lugar de votación mediante la aplicación e-Título, en la opción “Onde votar”, o a través de los servicios electrónicos de la Justicia Electoral brasileña. Para realizar la consulta, pueden utilizar su CPF o número de título electoral, fecha de nacimiento y nombre de su madre. El día de los comicios deberán presentar un documento oficial con fotografía.

La multa por no votar en las elecciones de Brasil desde Estados Unidos

La multa por no votar ni justificar la ausencia es de hasta 3,51 reales brasileños por turno, según el artículo 94 de la Resolución Nº 23.759, del 2 de marzo.

La sanción corresponde a cada jornada electoral en la que el ciudadano no haya participado ni presentado una justificación válida.

La normativa también establece que la autoridad judicial puede considerar la situación económica del elector al determinar la penalización. Quienes acrediten una condición de pobreza pueden solicitar la exención del pago.

Para regularizar una deuda electoral, los ciudadanos pueden obtener la Guía de Recaudación de la Unión (GRU) mediante el servicio de Autoatendimento Eleitoral o en una oficina electoral.

¿Hasta cuándo se puede justificar la ausencia en la segunda vuelta de Brasil?

El TSE establece un plazo de 60 días después de cada turno electoral para presentar una justificación por no haber votado. Las fechas límite para los comicios de 2026 son:

3 de diciembre: último día para justificar la ausencia en la primera vuelta del 4 de octubre.

8 de enero de 2027: vencimiento del plazo para justificar la inasistencia a la segunda vuelta del 25 de octubre.

La solicitud puede realizarse mediante la aplicación e-Título o el servicio Autoatendimento Eleitoral – Título Net, disponible en el portal de la autoridad electoral brasileña. En ambos casos, el elector debe seleccionar la opción para justificar su ausencia.

También existe la posibilidad de presentar el Requerimiento de Justificación Electoral (RJE) ante una oficina electoral, acompañado de documentación que acredite el motivo de la inasistencia.

Un juez electoral evaluará la solicitud. Si la acepta, la justificación quedará registrada en el historial del título electoral. En caso contrario, corresponderá abonar la sanción.

¿Qué pasa si no se paga la multa por no votar en Brasil?

La legislación electoral brasileña establece que la ausencia en tres elecciones consecutivas, sin presentar justificaciones ni pagar las multas correspondientes, puede provocar la cancelación del título electoral.

Un total de 918.876 ciudadanos brasileños están habilitados para votar desde el extranjero en las elecciones de 2026 Fotomontaje realizado con IA (Gobierno de Brasil)

La Resolución Nº 23.759 también contempla restricciones administrativas para los ciudadanos que mantienen obligaciones pendientes con la Justicia Electoral. Entre ellas se encuentran:

Impedimentos para obtener determinados documentos de identificación

Participar en concursos públicos

Acceder a ciertos trámites oficiales

Solicitar el certificado de regularidad electoral

Para los brasileños que residen en el extranjero, la normativa contempla una excepción relacionada con la emisión de un nuevo pasaporte destinado a la identificación y el regreso a Brasil.

Las restricciones no se aplican de la misma manera a quienes tienen el voto facultativo, a las personas con determinadas discapacidades que dificultan el ejercicio de sus obligaciones electorales o a quienes tienen suspendidos sus derechos políticos.