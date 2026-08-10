Oficial y confirmado en Florida: qué se vota en las elecciones de agosto en Miami, Fort Lauderdale y Orlando
Los condados del Estado del Sol votan diferentes cargos públicos como representantes estatales y comisionados
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Los floridanos se preparan para ejercer su voto el próximo 18 de agosto en las elecciones primarias. En dicha jornada, los residentes de Miami, Fort Lauderdale y Orlando eligen a sus candidatos para múltiples cargos federales y estatales.
Qué se vota en Miami y Fort Lauderdale en las elecciones primarias de agosto 2026
La boleta en Miami-Dade incluye cargos federales y locales que afectan el presupuesto, la educación y los servicios del condado.
Según Alina García, la supervisora de elecciones del condado, los oficios se dividen de la siguiente manera:
- Cargos federales y estatales: se eligen candidatos para el Senado de EE. UU. (Incluida la titular Ashley Moody desde el ala republicana y Alexander Vindman contra Angie Nixon por los demócratas), representantes en el Congreso (Distritos 24, 25 y 27), gobernador, director ejecutivo de finanzas y comisionado de agricultura.
- Legislatura estatal: incluye el Senado estatal (Distrito 34) y la Cámara de Representantes estatal (Distritos 106, 108, 109, 113 y 118).
- Gobierno del Condado y Educación: Se vota por la Comisión del Condado (Distritos dos, cinco y ocho) y por miembros de la Junta Escolar (Distritos uno y ocho).
- Consultas de la ciudad de Miami: Los residentes votarán sobre trasladar las elecciones municipales a años pares y sobre un acuerdo de gestión para la restauración del Miami Marine Stadium.
En Fort Lauderdale (condado de Broward), la contienda se centra también en la gestión de servicios regionales y supervisión escolar, de acuerdo con The Ballot Brief. Algunos de estos son:
- Comisión del condado (distrito seis)
- Junta Escolar: se disputan los distritos uno, cuatro, seis, siete y el asiento ocho general (At-Large).
Qué cargos se votan en Orlando durante las elecciones primarias 2026
Orlando también vota cargos estatales y locales. En principio, los residentes deben elegir a sus candidatos para la gobernación, gabinete estatal (fiscal general, comisionado de agricultura), Senado y Cámara de Representantes.
Luego, cada votante debe votar por otros cargos locales, según Spectrum News. Estos son:
- Congreso: los votantes del Distrito Congresional 11 elegirán a sus candidatos.
- Alcaldía: se lleva a cabo la elección para alcalde del condado de Orange.
Qué se debe saber antes de votar el 18 de agosto de 2026 en Florida
Los centros de votación abren de 7 a 19 hs (hora local). Para votar en persona, debe presentar una identificación con foto y firma válida (como licencia de conducir, pasaporte de EE. UU. o identificación militar), según explicó la guía de votación del Miami Herald.
De igual modo, la votación anticipada en Miami-Dade es del 3 al 16 de agosto, mientras que en el condado de Broward será desde el 8 hasta el 16 de agosto.
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