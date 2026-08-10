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Oficial y confirmado en Florida: qué se vota en las elecciones de agosto en Miami, Fort Lauderdale y Orlando

Los condados del Estado del Sol votan diferentes cargos públicos como representantes estatales y comisionados

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Los centros de votación estarán abiertos el 18 de agosto de 7 a 19 hs (hora del Este)
Los centros de votación estarán abiertos el 18 de agosto de 7 a 19 hs (hora del Este) Freepik

Los floridanos se preparan para ejercer su voto el próximo 18 de agosto en las elecciones primarias. En dicha jornada, los residentes de Miami, Fort Lauderdale y Orlando eligen a sus candidatos para múltiples cargos federales y estatales.

Qué se vota en Miami y Fort Lauderdale en las elecciones primarias de agosto 2026

La boleta en Miami-Dade incluye cargos federales y locales que afectan el presupuesto, la educación y los servicios del condado.

El Mamdani de Florida que consiguió votos contra el demócrata titular
El Mamdani de Florida que consiguió votos contra el demócrata titular

Según Alina García, la supervisora ​​de elecciones del condado, los oficios se dividen de la siguiente manera:

  • Cargos federales y estatales: se eligen candidatos para el Senado de EE. UU. (Incluida la titular Ashley Moody desde el ala republicana y Alexander Vindman contra Angie Nixon por los demócratas), representantes en el Congreso (Distritos 24, 25 y 27), gobernador, director ejecutivo de finanzas y comisionado de agricultura.
  • Legislatura estatal: incluye el Senado estatal (Distrito 34) y la Cámara de Representantes estatal (Distritos 106, 108, 109, 113 y 118).
  • Gobierno del Condado y Educación: Se vota por la Comisión del Condado (Distritos dos, cinco y ocho) y por miembros de la Junta Escolar (Distritos uno y ocho).
  • Consultas de la ciudad de Miami: Los residentes votarán sobre trasladar las elecciones municipales a años pares y sobre un acuerdo de gestión para la restauración del Miami Marine Stadium.
Miami vota precandidatos para la Cámara de Representantes estatal y otros cargos públicos
Miami vota precandidatos para la Cámara de Representantes estatal y otros cargos públicos Freepik

En Fort Lauderdale (condado de Broward), la contienda se centra también en la gestión de servicios regionales y supervisión escolar, de acuerdo con The Ballot Brief. Algunos de estos son:

  • Comisión del condado (distrito seis)
  • Junta Escolar: se disputan los distritos uno, cuatro, seis, siete y el asiento ocho general (At-Large).

Qué cargos se votan en Orlando durante las elecciones primarias 2026

Orlando también vota cargos estatales y locales. En principio, los residentes deben elegir a sus candidatos para la gobernación, gabinete estatal (fiscal general, comisionado de agricultura), Senado y Cámara de Representantes.

Luego, cada votante debe votar por otros cargos locales, según Spectrum News. Estos son:

  • Congreso: los votantes del Distrito Congresional 11 elegirán a sus candidatos.
  • Alcaldía: se lleva a cabo la elección para alcalde del condado de Orange.

Qué se debe saber antes de votar el 18 de agosto de 2026 en Florida

Los centros de votación abren de 7 a 19 hs (hora local). Para votar en persona, debe presentar una identificación con foto y firma válida (como licencia de conducir, pasaporte de EE. UU. o identificación militar), según explicó la guía de votación del Miami Herald.

De igual modo, la votación anticipada en Miami-Dade es del 3 al 16 de agosto, mientras que en el condado de Broward será desde el 8 hasta el 16 de agosto.

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