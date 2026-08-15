Elecciones en Florida 2026: los candidatos demócratas a las primarias en Miami, Orlando y Tampa

El Partido Demócrata de Florida definió los aspirantes que se enfrentarán en las primarias del 18 de agosto. En Miami, Orlando y Tampa, los votantes elegirán a los candidatos de cada afiliación política que competirán por el cargo de manera definitiva en las generales del 3 de noviembre.

Primarias demócratas de Miami, Florida

La Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade oficializó la lista de postulantes de cada partido para los comicios primarios. Los afiliados de esta zona sur del estado elegirán entre estos candidatos demócratas para cada cargo:

Las primarias en Florida están programadas para el 18 de agosto de 2026 Fotomontaje realizado con IA

Senador nacional: Angie Nixon y Alex Vindman.

Angie Nixon y Alex Vindman. Representante en el Congreso por el Distrito 24: Marshall Davis, Oliver Gilbert, Shevrin Jones, Kendrick Meek, Rudolph Moise, Jean Monestime y Roderick Vereen.

Marshall Davis, Oliver Gilbert, Shevrin Jones, Kendrick Meek, Rudolph Moise, Jean Monestime y Roderick Vereen. Representante en el Congreso por el Distrito 25: Oliver Adams Larkin y Jared Moskowitz.

Oliver Adams Larkin y Jared Moskowitz. Representante en el Congreso por el Distrito 27: Robin Peguero y Eliott Rodríguez.

Robin Peguero y Eliott Rodríguez. Gobernador y vicegobernador: Evelyn Castillo-Bach, Thomas Fernández, Dayna Foster, David Jolly, Dotie Joseph y Stephann Norman.

Evelyn Castillo-Bach, Thomas Fernández, Dayna Foster, David Jolly, Dotie Joseph y Stephann Norman. Director ejecutivo de Finanzas: Earle Ford y Annette Taddeo.

Earle Ford y Annette Taddeo. Comisionado de Agricultura: Joey Mendoza Atkins y Donald Prichard.

Joey Mendoza Atkins y Donald Prichard. Senador estatal por el Distrito 34: Ashley Viola Gantt (candidata única).

Ashley Viola Gantt (candidata única). Representante estatal por el Distrito 106: Lucia Baez-Geller y Ashley Litwin Diego.

Lucia Baez-Geller y Ashley Litwin Diego. Representante estatal por el Distrito 108: Daphne Campbell, Dinah Escarment y Peter Walsh.

Daphne Campbell, Dinah Escarment y Peter Walsh. Representante estatal por el Distrito 109: James Bush, Satin Fye, Broadway Harewood y John Taylor.

James Bush, Satin Fye, Broadway Harewood y John Taylor. Representante estatal por el Distrito 113: Justin Mendoza-Routt y Gloria Romero Roses.

Las candidaturas demócratas en Orlando

La boleta oficial de las primarias en la zona central de Florida, según la Oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Orange, incluye postulaciones para puestos administrativos y legislativos. Los miembros del partido en este distrito metropolitano elegirán entre los siguientes candidatos para cada puesto:

Senador de Estados Unidos: Angie Nixon y Alex Vindman.

Angie Nixon y Alex Vindman. Representante en el Congreso por el Distrito 11: James Pericola, Royal Webster y Dan Williams.

James Pericola, Royal Webster y Dan Williams. Gobernador y vicegobernador: Evelyn Castillo-Bach, Thomas Fernandez, Dayna Foster, David Jolly, Dotie Joseph y Stephann Norman.

El electorado latino representa una parte significativa de la población de Florida y tiene especial peso en Miami-Dade de cara a las primarias de 2026 Fotomontaje editado con IA

Director financiero: Earle Ford y Annette Taddeo.

Earle Ford y Annette Taddeo. Comisionado de Agricultura: Joey Mendoza Atkins y Donald Prichard.

Joey Mendoza Atkins y Donald Prichard. Secretario de las Cortes: Rick Singh y Roberta Walton Johnson.

Qué candidatos demócratas compiten en Tampa

El electorado del condado de Hillsborough cuenta también con una boleta diversa para definir sus nominaciones locales y legislativas. En este caso, los votantes demócratas decidirán los ganadores de los siguientes cargos en disputa:

Senador de Estados Unidos: Angie Nixon y Alex Vindman.

Angie Nixon y Alex Vindman. Representante en el Congreso por el Distrito 12: Darren McAuley y Kimberly Overman.

Darren McAuley y Kimberly Overman. Representante en el Congreso por el Distrito 15: Christopher Irizarry y Robert People.

Christopher Irizarry y Robert People. Gobernador y vicegobernador: Evelyn Castillo-Bach, Thomas Fernandez, Dayna Foster, David Jolly, Dotie Joseph y Stephann Norman.

Evelyn Castillo-Bach, Thomas Fernandez, Dayna Foster, David Jolly, Dotie Joseph y Stephann Norman. Director de finanzas: Earle Ford (candidato único).

Earle Ford (candidato único). Comisionado de Agricultura: Joey Mendoza Atkins y Donald Prichard.

Joey Mendoza Atkins y Donald Prichard. Senador estatal por el Distrito 16: Fentrice Driskell y Michele Rayner.

Fentrice Driskell y Michele Rayner. Senador estatal por el Distrito 20: Gerald Baldi y John Houman.

Gerald Baldi y John Houman. Representante estatal por el Distrito 62: Kyandra Darling y Wengay Newton.

Kyandra Darling y Wengay Newton. Representante estatal por el Distrito 63: Jacqueline Coffie-Leeks, Robin Lockett y Conrad Schupay.

Jacqueline Coffie-Leeks, Robin Lockett y Conrad Schupay. Representante estatal por el Distrito 64: John Rodriguez, Luis Salazar y Mike Suarez.

John Rodriguez, Luis Salazar y Mike Suarez. Comisionado del condado por el Distrito 3: Twanda Bradley y Gwen Myers.

Twanda Bradley y Gwen Myers. Comisionado del condado por el Distrito 7: Aileen Rodriguez y Cindy Stuart.

Oficial en Florida: qué se vota en las primarias del 18 de agosto de cara a las elecciones de medio término 2026

Quiénes buscan la nominación demócrata para gobernador en Florida

De acuerdo con Ballotpedia, hay seis candidatos a la gobernación en las primarias demócratas de 2026. Entre ellos, está la activista Evelyn Castillo-Bach, quien lidera la organización Balanced Justice Network y propone la prohibición de las deudas médicas en el estado.

Por su parte, el veterano de la Fuerza Aérea Thomas Fernandez centra su propuesta electoral en mejorar el acceso a la salud y la vivienda asequible. También la abogada de derechos civiles y representante estatal Dotie Joseph promueve reformas legislativas para reducir el costo de los alimentos y los combustibles.

Además, el aspirante Stephann Norman compite también en este proceso interno para obtener la nominación oficial del partido. Del mismo modo, el candidato David Jolly acumula más de cinco millones de dólares en contribuciones financieras para el desarrollo de su campaña electoral. Finalmente, la postulante Dayna Foster completa la boleta de seis opciones que los electores demócratas encontrarán en los centros de votación.