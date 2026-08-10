Adiós Ron DeSantis: nuevas encuestas para las elecciones primarias de Florida en agosto 2026

La carrera hacia las elecciones primarias de Florida entra en su etapa decisiva antes de la jornada del 18 de agosto, cuando los votantes definirán a los candidatos que competirán por la gobernación. En la interna republicana para definir al sucesor de Ron DeSantis, Byron Donalds aparece al frente de las encuestas más recientes.

¿Quién lidera las primarias republicanas de Florida?

El sondeo de Quantus Insights, realizado entre el 27 y el 29 de julio y que contó con las opiniones de 635 votantes republicanos probables, muestra a Donalds con 49,6% de respaldo entre los votantes de la primaria republicana.

Byron Donalds reconoce su favoritismo como candidato a gobernador de Florida

Jay Collins aparece segundo, con 15,7%. Le siguen James Fishback, con 12,4%, y Paul Renner, con 3,5%, mientras que 5,3% prefiere a un candidato diferente y 13,5% todavía permanece indeciso.

La encuesta, patrocinada por American First Insight, también muestra que Donalds mantiene una ventaja amplia entre distintos grupos del electorado republicano, al punto que supera el 50% entre varios segmentos analizados por la encuesta. Entre los votantes de 65 años o más, el congresista alcanza 56,1% de respaldo.

Otros sondeos publicados durante julio muestran una tendencia similar. Una medición de Fabrizio, Lee & Associates, realizada entre el 14 y 16 de julio con 400 votantes republicanos probables, le asignó 53% de apoyo a Donalds, frente a 10% para Collins.

Por su parte, una encuesta de Cygnal registró 43% para Donalds, 12% para Fishback y 11% para Collins. En este caso, la muestra fue de 500 votantes republicanos probables y la investigación se llevó a cabo entre el 12 y 13 de julio.

Jay Collins se muestra como el segundo candidato en las encuestas de Florida, detrás de Donalds Instagram/@jaycollinsfl

Otro estudio, realizado por Targoz Market Research entre el 20 y el 26 de julio, ubicó a Donalds con 49% entre los votantes republicanos probables. Collins obtuvo 18%, Renner 8% y Fishback 4%.

La encuesta de Targoz incluyó a 1400 votantes registrados de Florida y tuvo un margen de error de 2,62 puntos porcentuales.

Donalds, congresista republicano por Florida, cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump. El apoyo del mandatario se convirtió en uno de los principales elementos de su campaña para la gobernación.

Su principal rival en la interna es Collins, actual vicegobernador de Florida. También participan el empresario Fishback y Renner, expresidente de la Cámara de Representantes estatal.

Por qué DeSantis no se presenta como candidato a gobernador de Florida

La elección de 2026 será una carrera abierta porque DeSantis no puede ser elegido para un tercer período consecutivo. El funcionario ganó la gobernación en 2018 y fue reelegido en 2022.

La Constitución de Florida establece que una persona que haya ejercido como gobernador durante más de seis años en dos períodos consecutivos no puede ser elegida nuevamente para el cargo.

DeSantis no puede presentarse a un nuevo mandato y Florida deberá elegir a su sucesor en las elecciones @GovRonDeSantis

Cómo funciona la votación anticipada en Florida

Antes del 18 de agosto, los electores pueden utilizar la modalidad de votación anticipada habilitada por las autoridades estatales. El período obligatorio comenzó el 8 de agosto y se extiende hasta el 15 de agosto, aunque los condados pueden ofrecer jornadas adicionales.

Las elecciones primarias de Florida entran en su etapa decisiva antes de la jornada del 18 de agosto Kaytie Boomer - The Bay City Times

Los votantes registrados pueden acudir a los centros habilitados dentro del condado en el que están inscritos. Las ubicaciones y los horarios dependen de cada jurisdicción.

La División de Elecciones de Florida establece que los centros deben funcionar durante al menos ocho horas y no más de 12 horas por día durante los períodos de votación anticipada. Por otro lado, la elección general está prevista para el 3 de noviembre.