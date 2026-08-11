Elecciones en Florida 2026: los candidatos republicanos a las primarias en Miami, Orlando y Tampa

La elección primaria del 18 de agosto de 2026 definirá quiénes competirán por el Partido Republicano en los comicios generales del 3 de noviembre. En Miami, Orlando y Tampa, los votantes elegirán entre candidatos para bancas del Congreso, cargos legislativos estatales y puestos locales, además de la nominación republicana para gobernador.

Primarias republicanas de Miami, Florida

De acuerdo con la Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade, cinco republicanos compiten por la nominación en el Distrito 25 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Son: Dan Franzese, Raven Harrison, Joseph “Joe” Kaufman, George R. Moraitis y Scott Singer.

Oficial en Florida: qué se vota en las primarias del 18 de agosto de cara a las elecciones de medio término 2026

En el Distrito 27, la disputa quedó limitada a dos candidatos. La congresista María Elvira Salazar busca conservar la nominación frente a V. Michael Arias, según la boleta oficial del condado.

Además de las carreras al Congreso, la boleta republicana de Miami-Dade incluye la elección para director financiero de Florida, con Frank William Collige y Blaise Ingoglia, y la contienda por comisionado de Agricultura, entre Wilton Simpson y Matt Taylor.

También aparecen las primarias republicanas para la Cámara de Representantes de Florida en los distritos 113, con Bruno A. Barreiro, Tony Diaz y Frank Lago, y 118, donde compiten Marco Insua y Mike Redondo, según la boleta oficial.

La congresista María Elvira Salazar busca conservar la nominación frente a V. Michael Arias Facebook Rep. María Elvira Salazar

Las candidaturas republicanas en Orlando

En el Distrito 9 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los republicanos deberán elegir entre Ben Butler, Marcus Carter, Thomas E. Chalifoux Jr., Dan Green, Jorge Martinez, Steve Rance y Justin Story. El representante demócrata Darren Soto buscará la reelección en noviembre.

El Distrito 11 presenta otra competencia abierta después de que Daniel Webster decidiera no buscar un nuevo mandato. Los postulantes son Carey Baker, Ivette Palomo, Nizam Razack, Joe Strada y Tim Wilkins.

El nuevo mapa congresional también modificó el territorio del Distrito 9. Según WUSF, la jurisdicción incorporó sectores de Indian River, Okeechobee, Highlands y Glades, además de otras áreas de Florida central.

Darren Soto, el candidato demócrata que buscará su reelección en el Distrito 9 Sitio oficial del representante Darren Soto

Qué candidatos republicanos compiten en Tampa

En Hillsborough County, ocho republicanos buscan la nominación del Distrito 14 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La lista está integrada por Mike Beltran, Michael Marcel, John Peters, Robert “Rocky” Rochford, Gavriel Soriano, Kevin Steele, Ergin “Batman” Tek y Bea Valenti.

La banca corresponde actualmente a la demócrata Kathy Castor. A nivel estatal, Amaro Lionheart, Angel Ramos y Dan Weldon compiten por la nominación republicana en el Distrito 64 de la Cámara de Representantes de Florida.

En el Distrito 5 de la Comisión del Condado de Hillsborough, la competencia enfrenta a la actual comisionada Donna Cameron Cepeda con Stacy Hahn.

La oficina electoral de Hillsborough County establece que los centros de votación funcionarán de 7 a 19 hs.

Quiénes buscan la nominación republicana para gobernador

La carrera por la gobernación reúne a Jay Collins, Byron Donalds, James Fishback, Jim Holcomb, Arthur Joseph McCaffrey, Daniel Nokovich, Paul Renner, Rachel Rodriguez, James W. Shaw, Caneste Succe y Bobby Williams. El actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, no puede aspirar a un tercer mandato consecutivo, según lo establecido en la Constitución del estado.

Jay Collins, candidato respaldado por Ron DeSantis, es uno de los principales contrincantes de Byron Donalds Facebook Jay Collins/Byron Donalds

Qué muestran las encuestas para gobernador en Florida

El promedio de RealClearPolitics ubica a Byron Donalds en 48,3%, seguido por James Fishback con 9,3%, Jay Collins con 8,3% y Paul Renner con 2,8%.

Una medición de Cygnal publicada en julio registró 43% para Donalds, 12% para Fishback, 11% para Collins y 2% para Renner.

Los candidatos republicanos para el Senado de Estados Unidos

La elección especial para el Senado de Estados Unidos también tendrá una instancia partidaria. La banca quedó vacante después de que Marco Rubio dejara el cargo para asumir como secretario de Estado.

Los republicanos deberán elegir entre Ashley Moody, Chris Gleason, Neelam Taneja Perry y Ernest “Ernie” Rivera. El ganador avanzará a la elección especial de noviembre.

Ashley Moody es una de las referentes republicanas del estado X

Qué otros cargos disputan los republicanos en Florida

Según la División de Elecciones de Florida, el calendario estatal también contempla candidaturas republicanas para distintos cargos.

Para fiscal general, el único postulante republicano es James Uthmeier. En la competencia por director financiero, figuran Frank William Collige y Blaise Ingoglia. Para comisionado de Agricultura, los candidatos son Wilton Simpson y Matt Taylor.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier @AGJamesUthmeier

Las bancas del Senado estatal y la Cámara de Representantes de Florida se disputarán según cada distrito, por lo que las listas de candidatos varían de acuerdo con la jurisdicción electoral.

Datos clave de las elecciones en Florida