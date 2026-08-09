Adiós, Ron DeSantis: qué dicen las encuestas recientes para la gobernación de Florida en las elecciones primarias 2026

La elección para definir al próximo gobernador de Florida comenzó a tomar forma con la publicación de los sondeos más recientes. Con Ron DeSantis impedido por el límite de mandatos de buscar una nueva reelección consecutiva, los partidos Republicano y Demócrata avanzan hacia las primarias del 18 de agosto.

Elecciones de Florida 2026: Byron Donalds amplía su ventaja en la primaria republicana

Los relevamientos reunidos por RealClearPolling, un sitio web de análisis político y un conocido agregador de promedios de encuestas, reflejaron el comportamiento de la intención de voto entre los principales aspirantes.

Los sondeos disponibles mostraron una ventaja amplia para el congresista Byron Donalds dentro de la interna republicana, con una ventaja de 38,8 puntos porcentuales sobre Jay Collins y James Fishback, empatados en el segundo lugar.

Byron Donalds reconoce su favoritismo como candidato a gobernador de Florida

El promedio elaborado entre el 13 de mayo y el 29 de julio asignó los siguientes porcentajes:

Byron Donalds : recolectó el 48,6% de la intención del voto.

: recolectó el de la intención del voto. Jay Collins (vicegobernador de Florida) : obtuvo el 9,8% de apoyo.

: obtuvo el de apoyo. James Fishback (empresario) : también obtuvo el 9,8% .

: también obtuvo el . Paul Renner (expresidente de la Cámara de Representantes de Florida): quedó relegado a lo último con el 3% de la intención de voto.

Los estudios individuales mantuvieron una tendencia similar. El sondeo de Quantus Insights realizado entre el 27 y el 29 de julio situó a Donalds con una diferencia de 34 puntos porcentuales de las preferencias:

Byron Donalds : recibió el 50% de apoyo.

: recibió el de apoyo. Jay Collins : obtuvo el 16% .

: obtuvo el . James Fishback : recibió el 12% .

: recibió el . Paul Renner: obtuvo el 4%.

Donalds cuenta con el respaldo oficial del presidente Donald Trump, quien lo ha calificado como un “gran y poderoso gobernador”. Según informes, el republicano alcanzó el 73% entre los votantes conservadores consultados que dijeron conocer el respaldo de Trump.

Byron Donalds cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump X Byron Donalds

David Jolly queda al frente de la primaria demócrata tras el retiro de Jerry Demings

En la interna demócrata, David Jolly ocupa el primer lugar en los distintos relevamientos publicados durante el presente año. Una encuesta de Change Research difundida entre el 13 y el 16 de mayo le otorgó el 42% de respaldo, mientras mediciones anteriores también lo ubicaban por delante del resto de los aspirantes.

El escenario cambió el 5 de junio, cuando Jerry Demings anunció la suspensión de su campaña después de informar que había sido diagnosticado con un cáncer de próstata tratable. Antes de esa decisión aparecía como el segundo dirigente con mayor intención de voto dentro del partido. Con ese cambio, Jolly quedó como el principal aspirante para disputar la candidatura de cara a la elección general.

David Jolly habla del futuro de Florida durante su campaña electoral

Byron Donalds vs. David Jolly: qué muestran las encuestas para la elección general de Florida

Después de las primarias, los candidatos definidos competirán en la elección general programada para el 3 de noviembre. Los enfrentamientos hipotéticos entre los principales candidatos mostraron una ventaja para Byron Donalds frente a David Jolly:

Byron Donalds : el promedio de los sondeos le asignó aproximadamente el 45% de apoyo al dirigente republicano.

: el promedio de los sondeos le asignó aproximadamente el de apoyo al dirigente republicano. David Jolly: el demócrata alcanzó alrededor del 40%.

El respaldo de Donald Trump también forma parte de la estrategia política de Donalds. El presidente manifestó públicamente su apoyo antes de que el congresista oficializara su candidatura y vinculó ese acompañamiento con propuestas relacionadas con seguridad fronteriza, inmigración, defensa y la Segunda Enmienda.

Por su parte, David Jolly presentó una plataforma enfocada en distintos temas estatales. Entre sus iniciativas figuran cambios para el mercado de seguros, incremento de recursos destinados a las escuelas públicas y reformas sobre financiamiento político, entre otros.