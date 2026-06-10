Elecciones en Perú: el guiño de María Elvira Salazar a Keiko Fujimori tras confirmarse su victoria en Miami

María Elvira Salazar, congresista republicana por el distrito 27 de Florida, celebró públicamente el resultado obtenido por Keiko Fujimori entre los votantes peruanos de Miami y lo presentó como una señal política contra el socialismo. El mensaje llegó después de que se conocieran los resultados del sufragio en esa ciudad y en el contexto de una elección peruana extremadamente ajustada a nivel nacional.

María Elvira Salazar celebró el triunfo de Keiko Fujimori en el voto peruano de Miami

En una publicación en X, María Elvira Salazar escribió: “¡Qué orgullo ver a Keiko Fujimori ganar en la capital anticomunista del mundo: Miami, la ciudad que tengo el honor de representar en el Congreso de Estados Unidos!”.

La representante del distrito 27 de Florida felicitó a los migrantes de su jurisdicción y definió a la ciudad de Miami como la “capital anticomunista del mundo” Salazar en X

A continuación, agradeció a los peruanos de su distrito que participaron de la elección y sostuvo que el resultado expresaba una defensa de la libertad frente al socialismo. Cerró el mensaje con una proclama a favor de un “Perú libre”.

La declaración de la congresista se apoyó específicamente en el desempeño de Fujimori entre los votantes peruanos radicados en Miami y en el continente americano, no en el resultado nacional definitivo, que aún no estaba cerrado según las autoridades electorales peruanas. En el sur de Florida, la candidata obtuvo casi el 89% de las preferencias.

Keiko Fujimori en Miami: el resultado local y la diferencia con el voto exterior

Fujimori obtuvo una ventaja clara sobre Sánchez entre los peruanos migrantes del continente americano: 57,2% contra 42,7%. En ese contexto, se confirmó que la candidata se impuso en Miami, el dato al que aludió María Elvira Salazar en su publicación.

Sin embargo, el panorama fue distinto al considerar el total de los votos emitidos en Estados Unidos. Con el 100% de las mesas escrutadas en el país norteamericano, el candidato más votado fue Rafael López Aliaga, con alrededor del 43,5% de los sufragios.

Rafael López Aliaga: 43,5%.

Keiko Fujimori: 15,4%.

Jorge Nieto: 8,7%.

Roberto Sánchez: 1,3%.

Perú define una elección presidencial ajustada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Mientras Salazar celebró el resultado en Miami, la definición de la elección presidencial en Perú sigue pendiente. Aún existe un escenario de empate técnico entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.

Con aproximadamente el 97% de las mesas escrutadas, Sánchez aparecía con una ventaja mínima: 50,07% (8.979.115 votos) frente a 49,92% (8.953.400 votos) para Fujimori. La diferencia rondaba los 25.000 votos.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, pidió cautela y explicó que la definición podía demorar hasta 30 días, dada la estrechez del resultado y los procedimientos pendientes.

En ese contexto, Keiko Fujimori llamó a la tranquilidad y evitó reconocer un ganador prematuro. “Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos y llamo a la otra fuerza a hacer lo mismo”, afirmó. Roberto Sánchez, en cambio, se proclamó vencedor desde Lima y presentó el resultado como un hito político frente a lo que denominó un “pacto mafioso”.

La declaración de Keiko Fujimori

Quién es Keiko Fujimori, la candidata que ganó en Miami

Keiko Sofía Fujimori Higuchi es la líder de Fuerza Popular y la principal figura del fujimorismo en el siglo XXI. Hija del expresidente Alberto Fujimori, se formó académicamente en Estados Unidos, donde obtuvo un título en la Universidad de Boston y un MBA en la Universidad de Columbia.

Su trayectoria política comenzó en 1994, cuando asumió el rol de primera dama tras la separación de sus padres. Más tarde fue elegida congresista y en 2010 fundó Fuerza Popular.

La elección de 2026 representó su cuarto intento por alcanzar la presidencia peruana, después de haber perdido en segunda vuelta en 2011, 2016 y 2021.