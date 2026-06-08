Ni Keiko Fujimori ni Roberto Sánchez: quién ganó las elecciones de Perú 2026 en EE.UU.

El domingo 7 de junio se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú. En medio de la disputa entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue el candidato más votado en Estados Unidos.

Resultados finales: quién ganó las elecciones en Perú en Estados Unidos

Con el 100% de los votos escrutados en EE.UU., López acumuló el 43,9% de los votos frente a Fujimori, quien se quedó con el segundo puesto con el 15,2%.

Jorge Nieto se mantuvo en el tercer lugar al acumular el 8,7% de los votos. Sánchez, por su parte, quedó en el octavo lugar con el 1,3% de los votos, muy diferente a lo que se perfila en los resultados generales.

El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue el candidato más votado en Estados Unidos Guadalupe Pardo - AP

Cuáles son los resultados generales en Perú

A nivel general, y con el 94.5% de los votos escrutados, el excongresista Sánchez cuenta con una ligera ventaja frente a Fujimori.

Sánchez acumula un 50.065% de los sufragios y se impone sobre el 49.935% de Fujimori. Los votos en blanco suman 113.270, mientras que los nulos superan 1.124.388.

Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori con el 50,05% de los votos Captura de pantalla/ONPE

En la suma de los votos de cada peruano migrante en el continente americano, Fujimori se impuso a su contrincante con 13 puntos de diferencia (56,2% frente a 43,7%).

Quién es Rafael López Aliaga, el candidato más votado en EE.UU.

Rafael López Aliaga es un ingeniero industrial, empresario y político peruano de 65 años. Se identifica como ultraconservador, y su estilo político es descrito como confrontativo, con referentes como Donald Trump y Jair Bolsonaro, según consignó CNN.

Rafael López Aliaga es un ingeniero industrial, empresario LUIS ROBAYO - AFP

Trabajó durante varios años en bancos como el Wiese y Citibank antes de convertirse en un exitoso empresario en el sector del turismo de lujo. En la actualidad, es inversor en hoteles de cinco estrellas en Machu Picchu y en empresas ferroviarias como PeruRail, según destacó en su biografía oficial.

“Con PeruRail operamos trenes en el sur del país. En 2017, iniciamos el primer sleeper train de lujo de Latinoamérica en la ruta de Cusco a Puno, denominado Andean Explorer, al que se sumó el Hiram Bingham, tren de lujo que va de Cusco a Machu Picchu”, destacó el candidato.

Con relación a su carrera política, fue regidor provincial por 13 años antes de ser elegido alcalde de Lima en 2022. Durante su gestión, renunció a su sueldo y asegura haber reparado las finanzas municipales. Renunció al cargo en octubre de 2025 para centrarse en su candidatura presidencial.

Las propuestas de campaña de Rafael López

Sus propuestas para las elecciones de 2026 se centran en tres ejes principales: