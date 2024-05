Esta es la ley que Ron DeSantis firmó que impacta en la contratación de mano de obra en Florida

Escuchar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este miércoles 15 de mayo tres leyes que impactan en las empresas chinas, el trabajo forzado y las políticas energéticas. Entre ellas, se destaca la ley HB-1331, aprobada de forma unánime por la Cámara de Representantes y el Senado, que prohíbe a las agencias estatales la contratación de empresas que produzcan bienes por medio de cierta mano de obra.

En sus cuentas de redes sociales, como Instagram, X (antes Twitter) y Facebook, el mandatario estatal anunció: “Las legislaciones que firmé hoy, HB-1645, HB-7071 y HB-1331, mantendrán a los molinos de viento fuera de nuestras playas, el gas en nuestros tanques y China fuera de nuestro estado”. En una segunda publicación, agregó: “Florida rechaza los diseños de la izquierda para debilitar nuestra red de energía, perseguir una agenda climática radical y promover adversarios extranjeros”.

Ron DeSantis firmó tres legislaciones este miércoles 15 de mayo Instagram @flgovrondesantis

La ley HB-1331 que contempla las mercancías producidas mediante trabajo forzoso

El proyecto de ley HB 1331 prohíbe a las agencias del estado contratar empresas para adquirir productos elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, esto ocurre cuando las personas son obligadas contra su voluntad a proporcionar trabajo o servicio mediante el uso de la fuerza, fraude o coerción.

Además, la nueva legislación, que entrará en vigor el 1º de julio de 2024, requiere que el Departamento de Servicios Administrativos (DMS, por sus siglas en inglés) cree y mantenga una “lista de proveedores de trabajo forzoso” para poder identificar a las empresas que están descalificadas de los procesos de contratación y compras públicas durante 365 días. Esa nómina se deberá actualizar y publicar de manera trimestral en el sitio web del DMS.

El trabajo forzoso ocurre cuando las personas son obligadas contra su voluntad a proporcionar trabajo o servicio mediante el uso de la fuerza, fraude o coerción Unsplash/Tim Mossholder

La normativa establece que, una vez que una empresa se incluya en la lista, no podrá presentar una oferta, propuesta o respuesta a una agencia estatal, además de que no estará habilitada para realizar o renovar un contrato para proporcionar bienes o servicios. Además, los departamentos del estado no podrán aceptar la oferta o propuesta, así como tampoco establecer ni extender ningún acuerdo.

La legislación también requiere que todas las licitaciones competitivas y contratos escritos incluyan una declaración que informe a las empresas de los requisitos relacionados con el trabajo forzoso. En tanto, los contratos oficializados o renovados a partir del 1º de julio de 2024 deben contener una disposición que permita a la agencia estatal rescindir el contrato si la empresa se incluye en la lista de proveedores descalificados.

La nueva ley de Florida establece que las agencias estatales tienen prohibido contratar a una empresa que haya utilizado trabajo forzoso Freepik

Qué pasará con las empresas de Florida que no cumplan con la nueva ley firmada por Ron DeSantis

Al recibir información razonable y creíble de que una empresa presentó una certificación falsa o proporcionó a una agencia un producto elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, el DMS debe investigar y determinar si existe una buena causa para colocar a la empresa en la lista, así como también debe exigir que el departamento proporcione a la compañía una notificación por escrito.

Una empresa que presente una certificación falsa de que los productos que ofreció a la agencia no han sido producidos, en su totalidad o en parte, mediante trabajo forzoso, y que posteriormente sea incluida en la lista de proveedores de trabajo forzoso, debe recibir una multa por parte del DMS. El proyecto de ley establece que la colocación en la lista no afecta ningún derecho u obligación bajo ningún contrato, franquicia u otro acuerdo vinculante anterior a dicha colocación.

LA NACION