Cambian las placas en Florida: DeSantis firmó la ley SB 488 que introduce actualizaciones desde octubre

El estado de Florida aprobó una legislación que introduce modificaciones en el uso de marcos y bordes en las matrículas de vehículos. La medida forma parte de la ley SB 488, firmada el 22 de abril por el gobernador Ron DeSantis.

Qué permite la ley SB 488 sobre marcos de placas en Florida

El texto de la SB 488 establece que los marcos dejarán de considerarse infracción siempre que no interfieran con la lectura de los datos esenciales de la placa. La normativa anterior restringía cualquier elemento que pudiera cubrir la matrícula.

Bajo esta nueva legislación, el uso de un marco de matrícula o un dispositivo de borde decorativo ya no se considera una infracción, siempre que se cumplan condiciones específicas de visibilidad Foto de Bradikan en Unsplash

Bajo esta ley se permitirá incorporar marcos decorativos o bordes. Sin embargo, la nueva regulación mantiene sanciones para los casos en los que la visibilidad de la placa resulte afectada.

También se establecerá que no puede bloquearse la calcomanía de validación ubicada en la parte superior derecha. Este requisito se mantiene como condición obligatoria para la circulación.

Multas y sanciones por tapar matrículas en Florida en 2026

Bajo las disposiciones de la SB 488, el incumplimiento de las normas de visibilidad de las matrículas lleva a sanciones específicas.

Una persona que deliberadamente viole las normas de visibilidad, por ejemplo, al aplicar sustancias, materiales reflectantes, dispositivos iluminados, sprays, recubrimientos o cubiertas que interfieran con la legibilidad o detectabilidad de la matrícula o la calcomanía de validación, comete un delito menor de segundo grado.

Esto está penalizado con una multa de hasta US$500, según los Estatutos de Florida. El uso de marcos de matrícula o bordes decorativos no se considera una ofensa.

La ley continúa con la prohibición del uso de “dispositivos para ocultar matrículas” (manuales, electrónicos o mecánicos) diseñados para interferir con la capacidad de registrar los detalles de la placa.

El marco o borde no puede ocultar la designación alfanumérica o el número de la matrícula Freepik

Todos los cambios de la ley SB 488: licencias, combustible y registros

Además de las nuevas reglas para los marcos de las matrículas, la ley SB 488 introduce una amplia gama de modificaciones en las normativas de transporte, impuestos al combustible y trámites vehiculares en Florida:

Aumento del umbral de daños : se eleva de US$500 a US$2000 el monto aparente de daños a la propiedad que obliga a un conductor involucrado en un choque a notificar inmediatamente a las autoridades policiales.

: se eleva el monto aparente de daños a la propiedad que obliga a un conductor involucrado en un choque a notificar inmediatamente a las autoridades policiales. Calcomanías de impuestos : se requerirá que los transportistas utilicen calcomanías de impuestos sobre el combustible en lugar de “dispositivos de identificación”.

: se requerirá que los transportistas utilicen calcomanías de impuestos sobre el combustible en lugar de “dispositivos de identificación”. Digitalización : a partir del 1° de octubre, las órdenes de renovación de estas calcomanías y las declaraciones de impuestos sobre el uso de combustible de motor deberán presentarse de forma electrónica a través de un sistema en línea a determinar por el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (Dhsmv, por sus siglas en inglés).

: a partir del 1° de octubre, las órdenes de renovación de estas calcomanías y las declaraciones de impuestos sobre el uso de combustible de motor deberán presentarse de forma electrónica a través de un sistema en línea a determinar por el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (Dhsmv, por sus siglas en inglés). Cambio en periodos de reporte : se revisarán los periodos de presentación de informes y las fechas de vencimiento de las declaraciones de impuestos sobre el uso de combustible.

: se revisarán los periodos de presentación de informes y las fechas de vencimiento de las declaraciones de impuestos sobre el uso de combustible. Exención para militares : los miembros del servicio activo de las Fuerzas Armadas de EE.UU. que sean residentes de Florida estarán exentos de proporcionar la dirección de una residencia permanente en el estado al solicitar el registro de un vehículo.

: los miembros del servicio activo de las Fuerzas Armadas de EE.UU. que sean residentes de Florida estarán exentos de proporcionar la dirección de una residencia permanente en el estado al solicitar el registro de un vehículo. Definición de Real ID : se define formalmente el término “licencia de conducir o tarjeta de identificación Real ID” conforme a las regulaciones federales.

: se define formalmente el término “licencia de conducir o tarjeta de identificación Real ID” conforme a las regulaciones federales. Uso del correo electrónico : el Dhsmv podrá recopilar y utilizar direcciones de correo electrónico para enviar avisos de renovación y notificaciones de cancelación, suspensión o revocación de licencias, siempre que el usuario lo autorice.

: el Dhsmv podrá recopilar y utilizar direcciones de correo electrónico para enviar avisos de renovación y notificaciones de cancelación, suspensión o revocación de licencias, siempre que el usuario lo autorice. Trámite inmediato: las solicitudes de placas para personas con discapacidad podrán realizarse ante la oficina del recaudador fiscal, quien podrá emitirlas inmediatamente bajo demanda.

La ley continúa prohibiendo el uso de "dispositivos para ocultar matrículas" Freepik

Desde cuándo rigen las nuevas reglas para matrículas en Florida

El proyecto fue presentado en noviembre de 2025 y avanzó por distintas comisiones legislativas antes de su aprobación. Recibió respaldo mayoritario tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Tras la firma del gobernador Ron DeSantis, la ley quedó promulgada como parte del marco normativo estatal. Su entrada en vigor está prevista para el 1° de octubre.

La SB 488 reúne disposiciones sobre matrículas, transporte, licencias y comunicaciones, con cambios que impactarán en conductores, empresas y organismos públicos dentro de Florida.