Buenas noticias en Florida: DeSantis celebra los 400 empleos que llegan con una importante empresa de autos

En un evento llevado a cabo en Jacksonville, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, celebró la apertura del Centro de Procesamiento de Vehículos de la Isla Blount para Distribuidores Toyota del Sureste. La planta generará más de 400 empleos a tiempo completo y permitirá procesar hasta 165 mil vehículos por año. Además, el 95% de los trabajadores serán residentes locales.

Qué dijo Ron DeSantis sobre la nueva planta de Toyota en Jacksonville

El miércoles 22 de abril, el gobernador DeSantis participó de un evento en Jacksonville en el que se inauguró el nuevo Centro de Procesamiento de Vehículos. A través de un mensaje en X, resaltó que la inversión de 170 millones de dólares “apoyará más de 400 empleos a tiempo completo y procesará hasta 165 mil vehículos anualmente”. Además, sostuvo que fortalecerá la posición del estado como “un importante centro de logística y distribución”.

El gobernador DeSantis participó de la ceremonia de inauguración de la planta en Florida y resaltó que generará más de 400 empleos @GovRonDeSantis

La empresa, según un comunicado de la Autoridad Portuaria de Jacksonville (JAXPort), es el mayor distribuidor independiente de Toyota del mundo.

Brent Sergot, presidente de Southeast Toyota Distributors, destacó la importancia de la apertura de la nueva planta. “Somos una organización centrada en los concesionarios y estas inversiones buscan garantizar que sigamos brindándoles el mejor apoyo posible”, indicó.

En esa línea, agregó: “Instalaciones como esta nos permiten respaldar el crecimiento continuo de Toyota, al tiempo que fortalecemos nuestra capacidad para servir a nuestra red de concesionarios y a sus increíbles clientes”.

Qué hará la nueva planta de Toyota en Florida y cuántos vehículos procesará

Con una superficie de más de 380 mil pies cuadrados (35.303 metros cuadrados) distribuidos en siete edificios sobre 88 acres, la instalación procesará, equipará y distribuirá vehículos a los 178 concesionarios Toyota atendidos por Southeast Toyota Distributors en su región de cinco estados.

El comunicado de JAXPort indicó que el centro está diseñado para la eficiencia y puede procesar aproximadamente 4000 vehículos por semana, casi el doble de lo que se hacía en la instalación anterior. Asimismo, el 95% de la fuerza laboral será contratada localmente.

Las nuevas instalaciones de la empresa Southeast Toyota procesará aproximadamente 4000 vehículos por semana en Florida JAXPort

La expansión forma parte de la iniciativa DRIVE de Southeast Toyota Distributors, una estrategia de inversión multifase diseñada para modernizar las operaciones, mejorar la flexibilidad y posicionar a la empresa para el crecimiento futuro. También apunta a optimizar el flujo de vehículos que llegan por ferrocarril, mar y carretera a la jurisdicción.

“Agradecemos el apoyo del gobernador DeSantis y del FDOT, así como nuestra larga colaboración con Southeast Toyota Distributors, uno de nuestros inquilinos de mayor antigüedad”, expresó Eric Green, director ejecutivo de JAXPort.

Cuándo operará a plena capacidad la planta de Toyota en Jacksonville

Las instalaciones, que reemplazan a un antiguo emplazamiento más pequeño ubicado en la avenida Talleyrand de Jacksonville, ya procesan 4000 vehículos por semana. Para marzo próximo, las nuevas líneas ferroviarias que conectan con la planta aumentarán los envíos a los concesionarios de Toyota/Lexus en el sureste, de acuerdo con las declaraciones de Sergot.

El 95% de la fuerza laboral de la planta, cuya construcción contó con una inversión del FDOT, será contratada localmente JaxPort

A su vez, el presidente de la compañía adelantó que las instalaciones se convertirán en la planta de procesamiento más grande de su red una vez que comiencen a recibir envíos por ferrocarril a partir de la próxima primavera.

Para el desarrollo de la terminal, el Departamento de Transporte de Florida (FDOT, por sus siglas en inglés) otorgó una subvención de US$19,78 millones.

La compañía también posee un terreno de 250 acres en el Parque Industrial Westlake, en Pritchard Road, al noroeste de Jacksonville. Ese predio adicional gestiona más de 150 mil vehículos transportados por ferrocarril cada año.