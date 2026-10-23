En Florida: polémica por una estatua del gobernador Ron DeSantis que se derrite y se convierte en esqueleto

Una estatua de tamaño real del gobernador de Florida, Ron DeSantis, comenzó a derretirse poco después de su presentación pública en Tallahassee y dejó al descubierto una estructura con forma de calavera debajo del rostro. La instalación artística, elaborada con un metal que se funde a temperaturas relativamente bajas, busca cuestionar la postura del mandatario frente al cambio climático y sus decisiones políticas sobre la reducción de emisiones contaminantes.

La estatua que se derrite de Ron DeSantis: los detalles de la protesta en Florida

La obra, titulada DENIAL —“Negación”, en español—, fue presentada el 13 de octubre en Tallahassee, la capital de Florida, como una crítica a la gestión ambiental del gobernador republicano.

La Estatua De DeSantis Que Se Derrite

Según informó The Independent en su cobertura de la instalación, la escultura fue diseñada para deteriorarse deliberadamente y transformar el rostro del mandatario en una calavera a medida que el metal perdía su forma original.

El proyecto utiliza galio, un metal cuyo punto de fusión es de 85,6°F (29,8°C). Esa característica permitió que la escultura comenzara a deformarse poco después de su presentación, al quedar expuesta a las condiciones ambientales.

Las imágenes difundidas por sus responsables muestran cómo los rasgos faciales de DeSantis desaparecieron progresivamente hasta dejar visible una estructura similar a un esqueleto.

El efecto visual constituye el centro de la protesta: la figura comienza como un monumento plateado que representa al gobernador, pero el calor modifica su apariencia hasta convertirla en una representación de la muerte. De esa manera, los organizadores vinculan la transformación física de la obra con lo que consideran las consecuencias de negar la crisis climática.

Qué significa la estatua que se derrite y por qué apunta contra Ron DeSantis

En su publicación de Instagram sobre el proyecto, Uncommon Creative Studio explicó el concepto con una frase que resume la intención de la instalación: “La mayoría de los monumentos están construidos para durar. ‘DENIAL’ no lo estaba”.

Para lograr el efecto de derretimiento deliberado, los artistas elaboraron la pieza con galio, un metal de bajo punto de fusión que comienza a perder su forma a los 85,6 °F (29,8 °C) instagram.com/uncommon.creative.studio

En el mismo mensaje, la agencia señaló que levantó “un monumento a quienes niegan el cambio climático, especialmente a quienes ocupan los cargos públicos más importantes”.

La placa que acompaña la obra refuerza esa intención. Además del nombre de DeSantis, incluye los años 2019 y 2027, que representan el comienzo y el final de su período como gobernador.

También incorpora la inscripción “HB 1645″, en referencia a una ley estatal aprobada durante su gestión, y una declaración atribuida al mandatario: “No soy una persona que crea en el calentamiento global”.

HB 1645: la ley de Florida que está en el centro de las críticas a DeSantis

La referencia a HB 1645 remite a una de las decisiones de la administración de DeSantis en materia ambiental. En 2024, el gobernador promulgó una legislación con ese número que modificó el enfoque del estado sobre el cambio climático y las políticas energéticas.

La placa conmemorativa de la obra incluye el nombre del gobernador, los años 2019 y 2027 que marcan su mandato, la cita "No soy una persona que crea en el calentamiento global" instagram.com/uncommon.creative.studio

De acuerdo con la información publicada por The Independent, la norma eliminó la expresión “cambio climático” de los estatutos de Florida, prohibió la instalación de turbinas eólicas en zonas marinas y próximas a la costa y estableció que el estado dejaría de priorizar la reducción de las emisiones de carbono.

En su cobertura, The Guardian también señaló que las decisiones del gobierno estatal afectaron la posibilidad de que los municipios de Florida adoptaran medidas para reducir la contaminación que contribuye al calentamiento del planeta.

El medio británico añadió que esa orientación se extiende a otros ámbitos de la administración pública. Según su información, las normas educativas del estado también favorecen la eliminación progresiva de referencias al cambio climático en las aulas.