Adiós, Ron DeSantis: últimas encuestas en Florida y quién gana la gobernación en 2026

Florida elegirá a un nuevo gobernador, ya que los votantes deberán decidir quién sucederá a Ron DeSantis después de sus dos mandatos consecutivos. La contienda enfrenta al republicano Byron Donalds y al demócrata David Jolly, con encuestas que registran diferencias según la fecha del relevamiento, la muestra y la metodología utilizada.

Donalds o Jolly: qué dicen las últimas encuestas de las elecciones de Florida

Un promedio de cuatro encuestas publicado el 10 de octubre por el South Florida Sun Sentinel ubicó a Donalds con el 48% de intención de voto y a Jolly con el 43,3%, una diferencia de 4,7 puntos porcentuales. Sin embargo, otros sondeos recientes registraron resultados más ajustados, incluido un empate entre los dos candidatos.

El republicano Byron Donalds se enfrentará con el demócrata David Jolly por la gobernación de Florida en las elecciones generales @ByronDonalds

La encuesta de Change Research, realizada entre el 8 y el 10 de octubre entre 920 votantes probables, registró un empate entre ambos candidatos en 47%.

Otro relevamiento del Stetson University Center for Public Opinion Research, difundido en octubre, ubicó a Donalds con el 52% y a Jolly con el 41%, entre 716 votantes probables consultados.

Por su parte, la encuesta de St. Pete Polls, realizada del 5 al 7 de octubre entre 836 votantes probables, registró un empate del 45% para cada candidato.

Por qué DeSantis dejará la gobernación de Florida

DeSantis asumió como gobernador en enero de 2019 y fue reelegido en noviembre de 2022. En esa elección obtuvo aproximadamente el 59,4% de los votos, frente al 40% del demócrata Charlie Crist, según los resultados electorales de ese año.

La Constitución de Florida establece un límite a la elección consecutiva de los gobernadores. Una persona que haya ejercido más de seis años en dos mandatos seguidos no puede ser elegida para el período inmediatamente siguiente.

Byron Donalds, candidato a gobernador en Florida: “David Jolly representa todo lo que la gente odia de Washington”

Por esa razón, DeSantis no puede presentarse para un tercer mandato consecutivo en 2026. La disposición no constituye una prohibición permanente, por lo que el republicano podría volver a presentarse en 2030.

El panorama electoral también refleja diferencias en la afiliación partidaria de los votantes. Según los datos citados en el análisis del South Florida Sun Sentinel, los republicanos registrados superan a los demócratas en Florida por aproximadamente 1,55 millones de personas.

La nota también señala que, en noviembre de 2020, los demócratas tenían una ventaja de unos 134.000 registros.

El politólogo Kevin Wagner, de Florida Atlantic University, señaló al medio que los resultados reflejan una competencia más ajustada de lo que algunos podían esperar. También destacó la importancia de los votantes independientes y de quienes no tienen una identificación partidaria tan fuerte.

Se despide DeSantis: cuándo son las elecciones en Florida

Las elecciones generales de Florida se celebrarán el martes 3 de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial de la División de Elecciones del estado. Además de la gobernación, los votantes elegirán representantes para distintos cargos federales y estatales.

Qué dicen las últimas encuestas de Florida sobre Byron Donalds y David Jolly como candidatos a suceder a Ron DeSantis Fotomontaje editado con IA

Entre los cargos que estarán en disputa en noviembre, otra de las disputas destacadas es la del Senado federal. En esa contienda, la republicana Ashley Moody y la demócrata Angie Nixon figuran entre las candidatas mencionadas en la cobertura electoral.