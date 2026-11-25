El sur de Florida podría recibir el Día de Acción de Gracias con menos lluvia y temperaturas templadas después de una jornada de tormentas. Para Miami, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) pronosticó una máxima cercana a 26 °C el jueves 26 de noviembre, con cielo mayormente soleado.

El pronóstico para el jueves de Acción de Gracias en Miami

La previsión para la ciudad, actualizada a las 5.02 del miércoles 25 de noviembre, indica viento del oeste de entre 14 y 24 kilómetro s por hora, con ráfagas de hasta 39 kilómetros por hora.

s por hora, con ráfagas de hasta 39 kilómetros por hora. Durante la noche del jueves, la temperatura podría bajar a unos 17 °C y el cielo estaría parcialmente nublado.

Después de un Día de Acción de Gracias soleado, llegarán algunas nubes al cielo del sur de Florida @NWSMiami / X (ex Twitter)

El organismo prevé para la noche del miércoles una mínima próxima a 20 °C en Miami y una probabilidad de precipitaciones del 40%, con posibles lluvias y tormentas al principio de la noche. Para el viernes anticipa una máxima cercana a 23 °C y cielo parcialmente soleado.

La oficina del NWS en Miami explicó en su análisis de la madrugada del miércoles que las precipitaciones deberían disminuir durante la noche y la mañana del jueves, y salir de la zona para la tarde. A escala regional, estimó máximas en el rango medio y alto de los 70 °F, aproximadamente entre 24 y 26 °C.

Antes del feriado, una jornada de tormentas en Florida

El miércoles presentó un panorama distinto. El NWS advirtió que períodos de lluvia intensa podrían provocar inundaciones , especialmente en el sudeste de Florida.

, especialmente en el sudeste de Florida. También señaló la posibilidad de tormentas severas, con ráfagas dañinas y algunos tornados, además de inundaciones costeras menores a moderadas cerca de la marea alta.

En su análisis, los meteorólogos indicaron que existía incertidumbre sobre la trayectoria de un sistema de baja presión. Una variación en su recorrido podía modificar la distribución de los efectos, por lo que las condiciones locales y las alertas debían seguirse en las actualizaciones del servicio.

En medio del fenómeno de “El Niño”: a cuánto llegarán las temperaturas en Florida para el Día de Acción de Gracias 2026 JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para quienes organizan reuniones familiares o traslados por Thanksgiving, conviene consultar la previsión específica de su localidad y las alertas vigentes antes de salir, ya que el pronóstico puede cambiar.

El clima el Día de Acción de Gracias 2026

¿Qué temperatura se espera en Miami para Thanksgiving 2026? El NWS anticipó una máxima cercana a 26 °C en Miami para el jueves 26 de noviembre, según su actualización del miércoles.

¿Cómo estará el cielo en Miami durante Acción de Gracias? El pronóstico del NWS para Miami prevé cielo mayormente soleado durante el jueves 26 de noviembre.

¿Qué riesgos meteorológicos se prevén antes del feriado en el sur de Florida? El NWS advirtió para el miércoles 25 sobre lluvias intensas, posibles inundaciones, ráfagas dañinas y algunos tornados.

¿Cuándo podrían disminuir las lluvias en el sur de Florida? Según el análisis del NWS del miércoles 25, las lluvias deberían disminuir durante la noche y la mañana del jueves y salir de la zona para la tarde.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.