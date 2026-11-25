Ayer, la fiscalía y la querella se apoyaron en los videos, los testimonios y los peritajes para afirmar que Felicitas Alvite actuó con dolo eventual cuando atropelló y mató al motociclista Walter Rubén Armand en la ciudad de La Plata, en abril de 2024. Hoy, la defensa de la joven sostuvo que el caso debe encuadrarse como un homicidio culposo y solicitó una condena por la pena mínima prevista para ese tipo penal.

Pero no solo eso: los abogados de la imputada señalaron, además, que los medios de prensa habían construido “una caricatura monstruosa” de la chica que, a partir de este trágico episodio, y en especial porque ella misma llegó a referirse a sí misma de esa forma en sus redes sociales, es conocida como “La Toretto”, referencia al personaje de Rápidos y Furiosos, la saga cinematográfica que hace de la velocidad desmedida al volante un culto.

En su alegato, los abogados defensores Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo expusieron su interpretación de los hechos y sostuvieron que se había tratado de un episodio derivado de una conducta negligente al volante, sin intención de provocar la muerte.

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Según publicó el diario platense El Día, los defensores describieron el comportamiento de Alvite como el de una “conductora joven e inexperta” y encuadraron su conducta relativa al hecho mortal como un “obrar negligente en el marco de una conducción vehicular”.

“El conductor imprudente en un siniestro vial no busca la muerte de nadie; no salió con un arma a matar: incurrió en una infracción de tránsito imperdonable”, argumentaron los abogados para cuestionar la acusación por homicidio simple con dolo eventual y cimentar la postura de que la tipificación del hecho debería ser la del homicidio culposo, que es aquel que se comete por imprudencia, impericia o negligencia.

Al respecto, los abogados particulares de Alvite solicitaron que se aplique el monto mínimo de la pena prevista para las acciones atribuibles a la acusada en este caso.

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El artículo 84 bis del Código Penal prevé que “será reprimido con prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte”. En el segundo párrafo, esa norma establece que “la pena será de prisión de tres a seis años si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima, siempre y cuando no incurriere en la conducta prevista en el artículo 106, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o un 1 gramo por litro de sangre en los demás casos, o si estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular o cuando se dieren las circunstancias previstas en el artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueren más de una las víctimas fatales”.

En el debate quedó probado que Alvite cruzó al menos seis semáforos en rojo circulando a mayor velocidad que la permitida hasta que, en el cruce de 13 y 532, embistió con el VW Gol que conducía a Armand, un músico de 36 años.

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En tal caso, la pena mínima requerida sería de tres años de prisión, tres veces menos que lo que pidieron el fiscal Martín Chiorazzi (10 años y 20 de inhabilitación) y los abogados querellantes por la familia Armand, Fernando y Delfina Burlando, que reclamaron una sentencia de 11 años de prisión.

En tanto, los defensores de Alvite cuestionaron el tratamiento público que recibió la acusada durante el proceso. “Los medios de comunicación y las redes han construido una caricatura monstruosa de su imagen”, expresaron, en referencia a la exposición mediática del caso y a la construcción de la figura de “La Toretto”.

“Soy incapaz de hacerle daño a alguien. El TikTok de Toretto no tiene nada que ver con quién soy como persona”, había dicho la propia Alvite en una de sus indagatorias.