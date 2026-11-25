Los controles de ICE en aeropuertos preocupan a inmigrantes que viajan por Acción de Gracias. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo el 21 de noviembre a un padre y a su hija en una pasarela de embarque de Seattle y, dos días antes, a una doctoranda en el aeropuerto Reagan, en Virginia. Para volar dentro de EE.UU., los adultos necesitan una identificación aceptada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Qué documentos exigen la TSA y la ley para volar

Según abogados, un trámite pendiente o un permiso de trabajo no evitó arrestos recientes, en medio del intercambio de datos entre ICE y la TSA.

La TSA acepta licencias estatales compatibles con REAL ID, pasaportes estadounidenses o extranjeros, la tarjeta de residencia permanente y la tarjeta de autorización de empleo (formulario I-766).

El ICE informó que dos personas que se quedaron más tiempo del permitido por su visa fueron arrestadas esta mañana en el aeropuerto Sea-Tac; una de ellas enfrenta un cargo de agresión. El arresto fue grabado en video, publicado y compartido en redes sociales. El Puerto de Seattle y Alaska Airlines están investigando el incidente. x/Captura de video

Quien no tenga una identificación aceptada puede pagar US$45 por TSA ConfirmID, válido por 10 días, según el Registro Federal.

La ley migratoria suma otra exigencia: el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés) explica que la sección 1304(e) del Título 8 del Código de EE.UU. obliga a los extranjeros registrados de 18 años o más a llevar prueba de su registro. Incumplirlo puede acarrear multa o hasta 30 días de cárcel.

El Port of Seattle recomienda a los residentes permanentes llevar la tarjeta de residencia y memorizar el contacto de su abogado.

Qué se sabe de los arrestos en aeropuertos y de los datos de la TSA

En Salt Lake City, Univision informó que muchos pasajeros dudan de su seguridad por su estatus migratorio ante posibles operativos de ICE.

El ICE amplió los controles migratorios en aeropuertos de Estados Unidos durante 2026 Fotomontaje realizado con IA

Una investigación de Reuters con datos internos de ICE halló más de 800 arrestos tras avisos de la TSA desde el inicio del mandato de Donald Trump hasta febrero de 2026.

La TSA aportó registros de más de 31.000 viajeros del programa Secure Flight, creado en 2007 para cotejar pasajeros con listas de vigilancia. Reuters no pudo precisar cuántos arrestos ocurrieron dentro de aeropuertos.

Según CBS News, ambas agencias firmaron en mayo de 2025 un acuerdo de intercambio de información, divulgado en julio por American Oversight.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que revirtió una política de la Administración Biden que permitía viajar en avión a extranjeros sin estatus legal.

En Seattle, ICE sostiene que Ricardo Larrondo Mendoza, mexicano, excedió el tiempo de su visa; su abogada dijo que él y su hija iban a un bautismo.

En el aeropuerto Reagan, ICE detuvo a Eva Yi Xie con un reclamo de asilo pendiente, según su abogada. El DHS dijo a Scripps News que una solicitud pendiente no confiere estatus legal.

Quiénes corren más riesgo y qué sigue en el Congreso y en los tribunales

Grupos de inmigración citados por Scripps News ven más riesgo en quienes tienen órdenes de deportación; perdieron el Estatus de Protección Temporal, esperan resolución de asilo o residencia.

La detención de los agentes del ICE

Los senadores Jacky Rosen y Alex Padilla presentaron el 18 de noviembre el proyecto Travel Without Fear Act, que limitaría las operaciones civiles de ICE en aeropuertos sin orden judicial y bloquearía el acceso a datos de pasajeros sin esa orden.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.