Martín Roberto Díaz, el entrenador de rugby que molió a golpes a un médico en una pizzería de la ciudad de Córdoba, dijo que está arrepentido de lo que hizo y que tiene intención de “reparar el daño ocasionado”. Admitió que “perdió el control” por lo que él definió como “un gesto libidinoso” de la víctima hacia su pareja.

Durante más de cuatro horas declaró ante la fiscal Paula Bruera en la causa en la que está acusado de lesiones graves, amenazas y violación de domicilio en perjuicio del médico Mauro Sampietro, quien sufrió fracturas y contusiones en el rostro producto de la agresión ocurrida el 7 de noviembre pasado en el comercio gastronómico situado en el barrio La Docta. Díaz, de 47 años, fue arrestado cuatro días después y desde entonces está detenido.

“Declaró bastante acerca de lo que ocurrió esa noche, pidió perdón y sostuvo que no sabía que existía una denuncia anterior” en su contra, dijeron fuentes judiciales. Se trata del caso que tiene como denunciante a Erik Labiuk, quien dijo haber sido agredido por Díaz en 2024.

La brutal agresión de un profesor de rugby a un médico en Córdoba

Ante la fiscal de instrucción Bruera, de la Unidad Territorial 22, Díaz admitió haber tenido una discusión con Labiuk tras un incidente de tránsito, pero negó haberlo agredido físicamente.

Como quedó filmado por las cámaras de seguridad de la pizzería, Díaz no pudo negar haber sido quien le dio la paliza a Sampietro. Pero aunque pidió perdón por lo que hizo, dio sus explicaciones. Según publicó La Voz, el entrenador de rugby del Club Universitario de Córdoba sostuvo que “una actitud de la víctima”, algo que definió como “un gesto libidinoso” hacia su esposa, con la que había ido a la pizzería a retirar un pedido, generó en él “un accionar donde perdió el control”. Dijo estar “arrepentido” y tener intención de “reparar el daño”.

Así quedó Mauro San Pietro luego de la agresión de Martín Díaz, el entrenador de Rugby del club Universitario de la ciudad de Córdoba que lo atacó en una pizzería

El abogado Carlos Nayi, que representa a Labiuk, opinó, consultado por La Voz, que “los hechos que se le atribuyen a Díaz son demasiado graves, por la dinámica en la comisión de los mismos y las graves secuelas dejadas en las víctimas”. El letrado afirmó que Díaz “es el rostro visible de la conducta incivilizada que no tiene diques de contención respecto de los frenos inhibitorios que debe tener una persona para vivir en sociedad”.

En una entrevista televisiva, Mauro Sampietro reconstruyó de forma precisa la secuencia de la agresión, que se produjo cuando tomaba una cerveza sentado a una mesa.

Martín Roberto Díaz, el entrenador de rugby detenido en Córdoba

“Estaba tranquilo sentado mirando un video en el celular, esperando que me trajeran el pedido a la mesa porque iba a cenar ahí. En eso ingresó esta pareja, primero, justamente, la mujer. Yo levanté la vista como un acto reflejo. La observé, pero nada más. No hice ningún gesto, ni le dije nada, ni me sonrió. Nada de nada”, relató a LN+.

“En ese mismo momento él me increpó y me preguntó qué estaba mirando, que era un degenerado. Le dije que estaba equivocado, que él no me iba a decir a mí qué tenía que mirar o qué no. Básicamente entablamos una discusión que duró unos segundos. Cuando vi que él estaba totalmente brotado e irritable, di por finalizada la discusión y seguí mirando el video, y al poco tiempo ella retiró lo que había comprado.”

La situación escaló a la violencia física directa luego de que el agresor efectuara el pago en el mostrador y pronunciara una amenaza explícita al intentar retirarse.

“Después de que pagó, cuando se estaba retirando, me señaló con el dedo índice y me dijo: ‘Andá con mucho cuidado, porque te voy a matar’, y yo, como un acto reflejo, le dije: ‘¿Qué?’; automáticamente, sin mediar más palabras, se acercó a mi mesa y me empezó a propinar una serie de golpes continuos. Yo intenté cubrirme con las manos y los antebrazos, pero como la intensidad de su fuerza era muy superior a la mía, noté que podía chocar mi cabeza contra la pared y entonces me paré y retrocedí para que él no se sintiera amenazado, para que no creyera que me ponía a pelear, y ahí terminó empujándome. Mientras estaba en el piso me decía: ‘¿Está bien así o querés que siga?’. Yo le decía: ‘Pará, flaco, me vas a matar’, pero seguía pegándome”.

Sampietro recibió más de diez golpes en el rostro y terminó en un hospital. Según el diagnóstico incorporado a la causa, sufrió una fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda del ojo, sin desplazamiento óseo. También presentó otras lesiones faciales y una fractura de tabique.

La repercusión del caso también tuvo consecuencias en el ámbito deportivo para Díaz. El Club Universitario de Córdoba resolvió apartar de manera inmediata a Díaz de sus actividades y funciones como entrenador de rugby. Además, dispuso su suspensión como socio “hasta tanto haya una resolución judicial sobre los hechos”.

Díaz también perdió su trabajo en la biofarmacéutica multinacional AstraZeneca, donde se desempeñaba como gerente de ventas médicas. “Tomamos conocimiento de los hechos públicos y notorios. Desde AstraZeneca no avalamos ningún acto de violencia o agresión física o verbal, y destacamos que esta clase de conductas no están alineadas con los valores de la compañía ni son admitidas dentro del ámbito laboral”, apuntaron desde esa compañía, en el comunicado donde se informó de la decisión de despedirlo.