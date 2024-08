Es argentina, vive en Miami y cuenta la “cruda realidad” de residir en EE.UU.: “Me siento muy sola”

Hoy en día, muchos jóvenes deciden salir de sus países de origen, en busca de nuevos retos y oportunidades. Como lo es el caso de Camila Abuin, una argentina radicada en Estados Unidos desde aproximadamente cuatro años y, a pesar de estar agradecida con el país, cuenta las “crudas verdades” de vivir en él.

“Yo vivo acá hace casi cuatro años, en realidad no es desmoralizar, sino contarles las crudas verdades. Porque yo estoy muy agradecida, amo mi vida acá y agradezco al universo en la posición que estoy. Pero sin olvidarse de ciertas cuestiones”, dijo.

Una de las primeras cuestiones que menciona es la exigencia laboral. Ella explicó que debe estar disponible hasta altas horas de la noche, porque tiene clientes en varias partes del mundo.

La opinión de una joven argentina sobre su vida en Miami y las exigencias laborales TikTok/@camiabuinn

“Vives para trabajar, no trabajas para vivir, pueden ser las ocho de la noche que te mandan un mensaje del trabajo y debes contestar, todo el mundo piensa que estás disponible. La vida es extremadamente acelerada. Estás todo el tiempo básicamente en el trabajo, no importa cuál sea tu empleo”, dijo la argentina.

“Las relaciones no son las mismas”: la vida social en Miami

Otro punto negativo que señaló son las condiciones climáticas, ya que en el verano las altas temperaturas le quitan las ganas de salir de su casa. Además, comentó que las temporadas de huracanes en el país obligan a cerrar todos los lugares para resguardarse, lo que representa un desafío adicional, para aquellos que no están acostumbrados a este tipo de fenómenos meteorológicos.

“La época de huracanes es real, puede que no venga ninguno, puede que sí venga, pero en esos días, a ti te dicen que va a venir tal huracán, y cierran todo, te ponen los shutters y si te he visto ni me acuerdo. Encima de eso de que llueve y sale el sol y así(…) olvídate de la playa”, agregó.

La argentina radicada en Miami expresó que "vives para trabajar" Shutterstock

También se refirió a la vida social, y afirmó que las relaciones con otras personas no son como las que tenía en su país de origen. Aunque tiene amigas argentinas que quiere mucho, en algunas ocasiones se ha llegado a sentir muy sola durante su estadía en Miami.

“La soledad y acá entramos en un tema más personal. Chicos, está bien que aquí esté lleno de mucha gente, uno puede hacer un montón de ‘amigos y conocidos’, pero las relaciones no son las mismas. Llegas a un punto en que uno se siente muy solo y no tiene el mismo trato que tiene una persona con los amigos que se criaron”, comentó.

“Vives para trabajar”: cómo es el costo de vida, según una argentina en Miami

Asimismo, Camila habló sobre el alto costo de vida en los Estados Unidos, mencionó que los impuestos, los alquileres y las compras del mes son considerablemente costosas, lo que representa una carga económica significativa, ella considera que vivir en los Estados Unidos es carísimo.

Antes de terminar su video, la argentina habló acerca de cómo encontrar pareja en Miami es todo un desafío más de lo que las personas se pueden llegar a imaginar, y que no es tan fácil como muchos piensan.

La opinión de una joven argentina sobre su vida en Miami y las relaciones sociales TikTok/@camiabuinn

“¿Conseguir pareja? Olvídate de eso, sal de acá, huye, o todos van a buscar papeles, no quieren nada serio, todo es extremadamente accesible, la gente es un desastre, si pensaste que en tu país, la gente, los hombres y las mujeres o quién sea, no sé querían comprometer Miami. Te recomiendo que no vengas soltero porque acá te vas a morir así”, finalizó Abuin.

El Tiempo (Colombia)