Es oficial: Ron DeSantis anuncia nuevos centros de ayuda y préstamos sin interés tras el huracán Isaías

Florida abrió nuevas vías de ayuda para residentes y productores afectados por el huracán Isaias: hogares de 14 condados pueden pedir el reemplazo de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) hasta el lunes 19 de octubre, mientras agricultores y productores acuícolas pueden solicitar préstamos sin interés de hasta US$500.000.

Ayuda por el huracán Isaías en Florida: SNAP y préstamos sin interés

El gobernador Ron DeSantis difundió el 12 de octubre un nuevo parte de recuperación que incorporó estos beneficios, nueve puntos de distribución y un centro de asistencia en Century.

difundió el 12 de octubre un nuevo parte de recuperación que incorporó estos beneficios, nueve puntos de distribución y un centro de asistencia en Century. Según informó la oficina del gobernador, más del 70% de los cortes de electricidad ya habían sido reparados y 25 parques estatales habían reabierto.

El Huracán Isaias Visto Desde El Satélite De La NOAA

El Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF, por sus siglas en inglés) precisó que el reemplazo de SNAP está dirigido a hogares que ya recibían el beneficio y perdieron alimentos por la tormenta. La solicitud se presenta en el portal MyACCESS y puede cubrir hasta el monto mensual previamente aprobado.

Los requisitos documentales cambian según el condado:

En Bay, Calhoun, Escambia, Holmes, Jackson, Okaloosa, Santa Rosa, Walton y Washington no se exige documentación de la pérdida de alimentos.

no se exige documentación de la pérdida de alimentos. En Franklin, Gadsden, Gulf, Jefferson y Leon se debe acreditar un corte de electricidad de cuatro horas o más.

se debe acreditar un corte de electricidad de cuatro horas o más. La petición debe completarse en MyACCESS antes del 19 de octubre de 2026.

Préstamos para agricultores, ganaderos y productores acuícolas

El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS, por sus siglas en inglés) lanzó préstamos de hasta US$500.000 para reparar o reemplazar bienes esenciales, retirar escombros vegetales o reponer producción acuícola.

Florida abrió nuevas vías de ayuda para residentes y productores afectados por el huracán Isaias

El comisionado Wilton Simpson dijo, en una traducción del comunicado, que el programa ofrece “alivio financiero inmediato” para comenzar la reconstrucción.

La propiedad dañada debe estar en uno de los 30 condados habilitados y el solicitante debe ser ciudadano estadounidense y residente legal de Florida desde antes o en la fecha de la emergencia.

También debe ser dueño de una explotación agrícola genuina o arrendar terreno sumergido estatal para acuicultura, tener al menos 18 años y presentar la documentación completa.

Los préstamos tienen un plazo de 10 años y pueden pedirse hasta un año después de la emergencia o hasta que se agoten los fondos.

y pueden pedirse hasta un año después de la emergencia o hasta que se agoten los fondos. Quienes reciban dinero deben declarar otras ayudas y evitar la duplicación indebida con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) o del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Servicios abiertos y transporte durante la recuperación

El estado informó nueve puntos de distribución con agua, alimentos y artículos esenciales en Escambia, Santa Rosa, Walton y Washington.

El centro de Century ofrece baños, duchas, lavandería, alimentos, agua, productos de higiene, áreas de enfriamiento y carga de dispositivos. También permanecen suspendidos los peajes del Mid-Bay Bridge, Spence Parkway y Garcon Point Bridge.

Los préstamos tienen un plazo de 10 años y pueden pedirse hasta un año después de la emergencia o hasta que se agoten los fondos. Freepik

Para las familias hispanas afectadas, el dato urgente es el plazo de SNAP y la posibilidad de pedir ayuda desde el portal estatal.

Para trabajadores y dueños de pequeñas explotaciones agrícolas, el programa de préstamos suma una fuente de financiamiento distinta del fondo para pequeños negocios anunciado el día anterior.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.